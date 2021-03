EXCLUSIV | Mititelu le raspunde celor care acuza U Craiova ca nu vrea sa promoveze in Liga 1! "E o prostie sa spui asta!"

Adrian Mititelu JR a vorbit in cadrul emisiunii ora Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Adrian Mititelu a fost trimis la inchisoare in toamnaa anului trecut pentru evaziune fiscala, astfel ca de echipa din Liga 2 se ocupa fiul sau. FC U Craiova nu mai este lider in Liga 1 dupa ce a dominat in prima parte a competitie, iar conducerea oltenilor a decis a se desparta de Ovidiu Stanga dupa doar 3 etape. In locul lui, la echipa a revenit ca antrenor Eugen Trica.

Mititelu JR le-a raspuns celor care acuza echipa ca nu isi doreste promovarea in prima liga si a spus ca este o prostie sa spui acest lucru.

"Nu as putea sa spun, deoarece nu stiu cu cine am cele mai mari emotii. Pot sa spun ca sunt foarate multe echipe cu un lot valoric asemenator, iar pe final de campionat, cum ne aflam acum in situatia asta, echipele se autodepasesc si creeaza surprize. Toate echipele sunt foarte bune. Nu cunosc bugetele altor echipe, dar pot spune ca avem un buget foarte mare pentru anul asta. Unii suporteri ne acuza ca noi nu vrem sa promovam. Noi daca nu promovam ne costa foarte mult.

Nu e vorba de bani. Dorinta noastra a fost sa promovam din 2017 in Liga 1. Deci ca sa dispara toate acest banuieli cum ca noi nu vrem sa promovam anul acesta. Este o prostie.

Vrem sa redevenim ceea ce am fost. Nu stiu, la Craiova sunt speculatii. Asa a fost mereu, Nu pot sa va dau un raspuns. Atata timp cat echipa timp de 17 meciuri a fost pe locul 1 si mai mereu am fost la distanta de locul 2, ar fi o prostie sa spui ca nu isi doreste sa promoveze. Sper sa depasim momentul, de asta a venit Trica si cu Mircea Bornescu. Eu sunt increzator. Ce tine de conducere si de staff-ul tehnic s-a facut", a spus Adrian Mititelu JR la PRO X.