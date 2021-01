Fiul lui Adrian Mititelu a RABUFNIT, dupa ce tatal sau a fost condamnat! "Toti ceilalti 9 inculpati au fost achitati pentru aceeasi fapta, mai putin tatal meu!"

Adrian Mititelu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare.

Finantatorul echipei din Liga 2 este acuzat de "evaziune fiscala in forma continuata". Aceasta condamnare l-a enervat pe fiul lui Mititelu care considera ca ceva nu este in regula cu aceasta sentinta data de Tribunal. Sentina nu este definitiva, iar omul de faceri poate face apel.

Adrian Mititelu e la inchisoare pentru o condamnare de 3 ani, primita in luna luna noiembrie a anului 2020, intr-un alt dosar de evaziune fiscala.

"LA CRAIOVA, CA LA NIMENI!

Tatal meu a fost astazi condamnat de catre Tribunalul Dolj la 5 ani de inchisoare pentru o presupusa fapta de evaziune fiscala in forma continuata din urma cu 17 ani ! Toti ceilalti 9 inculpati din dosar au fost insa achitati pentru aceeasi fapta, mai putin tatal meu !

Sistemul judiciar din Romania este unul infect !", a scris Adrian JR. pe contul sau de Facebook.

In afara de cei 5 ani de inchisoare, finantatorul lui FC U Craiova 1948 trebuie sa pleteasca aproximativ 3,7 milioane de euro. Conform legilor, daca sentinta ramane definitiva, cele doua pedepse se vor combina,iar omul de afaceri o va executa pe cea mai mare.

"Tribunalul condamna pe inculpatul Mititelu Adrian Marin la pedepsa de 5 (cinci) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In baza art.65 alin.2 din Codul penal din 1969 raportat la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din Codul penal din 1969, interzice inculpatului Mititelu Adrian Marin, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice.

Prin sentinta penala nr.82/13.02.2019 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 5997/63/2016 definitiva prin decizia penala nr.1364/5.11.2020 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, inculpatul Mititelu Adrian Marin urmand sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani inchisoare", se arata in motivarea Tribunalului Dolj.