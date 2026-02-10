Incidentul a avut loc luni, la Cortina d'Ampezzo, unde skeletonistul ucrainean, care este și port-drapelul delegației ucrainene, s-a prezentat la antrenamente purtând o cască gri. Echipamentul avea imprimate imaginile mai multor sportivi ucraineni care și-au pierdut viața în conflictul armat cu Rusia.

Gheraskevici a dezvăluit că oficialii i-au interzis să folosească această cască, invocând regulamentele care blochează mesajele politice.

„Această decizie îmi frânge inima. Simt cum Comitetul Internațional Olimpic (CIO) trădează sportivii care au făcut parte din mișcarea olimpică, nepermițându-le să fie onorați, într-un loc în care nu vor mai putea performa niciodată”, a fost mesajul postat de sportiv pe rețelele de socializare.

Susținere de la cel mai înalt nivel

Volodimir Zelenski a intervenit în dezbatere luni seară, printr-un mesaj postat pe Telegram. Președintele Ucrainei a validat gestul sportivului, oferind detalii despre cei înfățișați pe echipamentul interzis de forul olimpic.

„Casca sa poartă portretele sportivilor noștri care au fost uciși de Rusia. Patinatorul artistic Dmitro Șarpar, ucis în luptă lângă Bahmut; Ievhen Malîșev, un biatlonist în vârstă de 19 ani, ucis de ocupanți lângă Harkov; alți sportivi ucraineni ale căror vieți au fost luate de războiul purtat de Rusia”, a subliniat președintele Ucrainei.

Zelenski a respins ideea că omagiul adus victimelor ar încălca normele Cartei Olimpice, care interzice demonstrațiile politice.

„A reamintit lumii prețul luptei ucrainenilor. Acest adevăr nu poate fi jenant, nepotrivit sau descris ca o demonstrație politică la un eveniment sportiv”, a adăugat președintele.

Vladislav Gheraskevici a anunțat că nu acceptă decizia și va contesta măsura înainte de concursul individual masculin, programat vineri, 13 februarie. „Pregătim un apel oficial către CIO și vom lupta pentru a putea participa la competiție purtând această cască”, a transmis sportivul.

La ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, delegația Ucrainei numără 46 de sportivi, în timp ce Rusia este reprezentată de doar 13 atleți care concurează sub steag neutru.