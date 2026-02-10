OFICIAL Craiova a reușit ce n-a putut FCSB! Oltenii și-au luat doi atacanți: „Bun venit!“

Craiova a reușit ce n-a putut FCSB! Oltenii și-au luat doi atacanți: „Bun venit!" Fotbal intern
Amir Kiarash
Formația olteană a anunțat două mutări, la câteva ore după remiza cu Dinamo de pe Arena Națională: 1-1.

Universitatea Craiovadavid barbuAlexandru Iamandache
Universitatea Craiova și-a păstrat statutul de lider, în Superliga noastră, și după etapa a 26-a. Iar oltenii cred mai mult ca oricând în șansa lor de a câștiga campionatul, în acest sezon.

Această performanță, dacă va fi atinsă, va fi o premieră pentru gruparea din Bănie după 35 de ani! Ultimul titlu datează din 1991, an în care Craiova a realizat chiar eventul. În tentativa de a reedita acel sezon de vis, 1990-1991, Universitatea a mai adus doi jucători pe ultima sută de metri, înainte de terminarea perioadei mercato.

Universitatea Craiova s-a întărit cu Barbu și Iamandache

Astăzi, Craiova a oficializat întărirea lotului cu doi atacanți! David Barbu (19 ani) s-a întors în lot, după împrumutul său, la UTA. Aici, în 17 apariții în campionat în acest sezon, el a avut două goluri și o pasă de gol.

Al doilea vârf adus de Craiova e Alexandru Iamandache (26 de ani). Acesta a sosit de la CS Afumați, unde a avut 18 meciuri, 8 goluri și 4 pase de gol, în acest sezon.

Alexandru Iamandache, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a a fost transferat definitiv de la CS Afumați! El se va alătura lotului alb-albastru în cursul zilei de astăzi. Bun venit în familia Științei, Alexandru!“, a anunțat Universitatea Craiova pe Facebook.

