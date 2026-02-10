Sportivii români vor evolua la biatlon şi sanie, miercuri 11 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).
Miercuri 11 februarie (ora României)
BIATLON
15:15 - 15 km individual feminin - Finala: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea
SANIE
18:00 - dublu feminin - manşa 1: Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu
18:48 - dublu masculin - manşa 1: Marian Gîtlan/Darius Şerban
19:48 - dublu feminin - manşa 2 (finala): Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu
20:37 - dublu masculin - manşa 2 (finala): Marian Gîtlan/Darius Şerban