BREAKING NEWS | ADIO, UNIVERSITATEA CRAIOVA pentru echipa lui Mititelu! Trebuie sa schimbe de urgenta numele echipei! E stirea momentului

Curtea de Apel Bucuresti a luat o decizie in ceea ce priveste echipa lui Adrian Mititelu.

In urma deciziei pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, echipa din Liga 2 trebuie sa isi schimbe numele, fiind obligata sa isi inceteze activitatea de folosire, comercializare, distribuire si promovar a produselor si serviciilor care poarta denumirea Universitatea Craiova.



"Obliga parata la incetarea oricarei activitati de folosire, comercializare, distribuire, promovare si orice alt act de utilizare in activitatea comerciala, inclusiv mediul online si prin intermediul website www.fcuniversitatea.ro sau orice alt website, a produselor si serviciilor care poarta denumirea Universitatea Craiova, inclusiv prin asocierea la aceasta denumire a altor litere sau cifre", se arata in hotararea Curtii de Apel Bucuresti.

Echipa din Liga a 2-a joaca sub numele de "U Craiova 1948", folosindu-se si de denumirile de: "FC Universitatea", "FCU Craiova", "FCU 1948", "Fotbal Club Universitatea 1948" si "Leii din Banie Craiova". U Craiova 1948, nu are in palmares niciun trofeu, fiind o grupare infiintata in 2017, pe o noua societate.

Echipa din Liga 1, CS Universitatea Craiova a obtinut denumirea istorica, dar aceasta ramane cu un singur trofeu in palmares, o Cupa a Romaniei castigata in 2018.