BREAKING NEWS | Alexandru Bourceanu, in staff-ul Craiovei lui Mititelu! Primele declaratii facute de fostul capitan al FCSB-ului

Alexandru Bourceanu (35 de ani) si-a pus ghetele in cui, insa ramane in continuare aproape de fotbal.

Bourceanu anunta inca de la inceputul anului ca isi doreste sa faca o cariera in antrenorat, iar acum este la un pas sa devina secundul lui Ovidiu Stanga la CS 'U' Craiova.

Fostul capitan al FCSB-ului s-a alaturat deja echipei in cantonamentul de la Mogosoaia, iar dupa cele doua saptamani de pregatire va fi luata o decizie finala cu privire la viitorul sau:

"Am inceput scoala de antrenori si am ales o colaborare la FC Universitatea Craiova ca antrenor secund al lui Ovidiu Stanga. Momentan voi sta cu Ovidiu alaturi de baieti in aceste doua saptamani. Sincer, mi-ar placea sa continuam impreuna si dupa aceste doua saptamani, dar vom vedea dupa ce se termina cantonamentul cum vor sta lucrurile. Vom discuta din nou si vom lua o hotararare finala. Il apreciez mult pe Ovidiu Stanga si imi face mare placere sa lucrez alaturi de el. Dar repet: hotararea finala o vom lua ambele parti dupa finalul acestui cantonament", a spus Bourceanu pentru Editie.ro.

Alex Bourceanu are trei titluri de campion in Liga 1 cu FCSB, o Cupa si o Supercupa a Romaniei.