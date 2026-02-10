Finanțatorul campioanei s-a răzgândit spectaculos în cazul stoperului în vârstă de 32 de ani. Deși în luna octombrie, imediat după ce apărătorul a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la partida dintre România și Austria (scor 1-0), Gigi Becali părea hotărât să renunțe la serviciile sale, situația s-a schimbat radical la începutul acestui an.

Mihai Popescu a surprins întreg staff-ul medical și tehnic, fiind văzut deja la antrenamente în cantonamentul de iarnă, mult mai devreme decât estimările inițiale. La scurt timp după ce Mihai Stoica a adus în discuție posibilitatea unei prelungiri a contractului, patronul „roș-albaștrilor” a confirmat că sunt șanse foarte mari ca fundașul să primească un nou angajament.

„Nu are explicații”

„E posibil (n.r. - să-i prelungească înțelegerea lui Mihai Popescu). Da (n.r. fotbalistul are parte de o recuperare miraculoasă). Doctorul a zis că nu există așa ceva nici în medicină. Nu are explicații”, a spus latifundiarul din Pipera, citat de Fanatik.

Transferat la FCSB în septembrie 2024 de la Farul Constanța, în schimbul a 250.000 de euro, Mihai Popescu devenise om de bază în angrenajul echipei. Până la accidentarea din preliminariile pentru Campionatul Mondial, fundașul central a adunat 58 de prezențe în tricoul roș-albastru.