Mititelu isi vede visul din inchisoare! Craiova lui se muta pe arena de 5 stele a orasului! Totul a devenit oficial in ultima zi din 2020

Liderul din B, FCU Craiova, se pregateste de revenirea pe Oblemenco!

Consiliul Local al Primariei a stabilit un nou protocol pentru inchirierea arenei unde juca pana acum doar CSU. Astfel, de azi si echipele din Liga a doua vor putea inchiria stadionul. FCU revine dupa ani de 'migratie' la Severin si se poate stabili in orasul ei! Taxa de organizare a partidelor din B este de 48 859 de lei, aproximativ 10 000 de euro.

Pana acum, Craiova lui Mititelu a mai jucat de doua ori pe Oblemenco, de fiecare data in Cupa Romaniei.

FCU Craiova e prima in liga secunda, fiind aproape sigura de intrarea in playoff. Are 8 puncte peste locul 6.

Arena din Craiova, inaugurata in toamna lui 2017, a costat peste 50 de milioane de euro. Stadionul are 31 000 de locuri.

Mititelu nu va putea asista in viitorul apropiat la meciurile Craiovei lui pe Oblemenco. E inchis pentru cel putin 2 ani dupa ce instanta a gasit nereguli la transferul lui Mihai Costea de la FCU la Steaua.