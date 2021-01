Reactia lui Gigi Becali dupa ce Mititelu a fost CONDAMNAT la 5 ani de inchisoare: "Le-am spus judecatorilor! Nu credeam ca il vor trimite la inchisoare!"

Adrian Mititelu (52 ani) trece prin cele mai grele clipe din viata, dupa ce a primit o noua condamnare la inchisoare.

Finantatorul echipei FC Universitatea, din Liga 2, a fost condamnat pe 5 noiembrie 2020 la trei ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, in dosarul transferului lui Mihai Costea la Steaua. Ulterior, Mititelu a mai primit o lovitura, dupa ce Tribunalul Craiova a decis sa il condamne la 5 ani de inchisoare pentru un alt dosar in care este acuzat de acelasi delict, evaziune fiscala.

Cele doua pedepse primite de Mititelu se vor contopi, conform legii, urmand ca acesta sa efectueze pedeapsa mai mare, cea de 5 ani. Pe langa cei 5 ani de inchisoare, patronul echipei din Liga 2 trebuie sa plateasca 18.24 milioane de lei, aproximativ 3.7 milioane de euro.

Implicat in dosarul transferului lui Costea de la Craiova la Steaua, Gigi Becali a fost martor in procesul lui Mititelu. Patronul ros-albastrilor a vorbit pentru ProSport despre condamnarea primita de finantator.

"Mititelu a investit o gramada de milioane de euro in fotbal si nu trebuia sa se duca la puscarie. Le-am spus acest lucru si judecatorilor. Am fost martor la acest proces si am vorbit deschis in fata acelor judecator, dar nu credeam ca il vor trimite la inchisoare.

Mititelu nu a luat banii aia acasa sau nu a fugit prin vacante cu ei. El si-a platit angajatii. Imi pare rau de el pentru ca era un om bun. Vorbeam ore in sir cu el la telefon despre fotbal si despre alte subiecte. Imi spunea la telefon ca tot o sa invinga intr-o zi cu echipa lui si imi aduc aminte ca nu aveam meciuri deloc usoare cu el. Nu am stiut ca a mai primit inca cinci ani de condamnare, dar sigur deja i s-a contopit pedeapsa? Oricum este la prima instanta si nu este definitiva aceasta pedeapsa. Nu este usor la puscarie. Si eu am trecut prin asta si stiu prin ce perioada iti trece familia", a spus Gigi Becali pentru ProSport.