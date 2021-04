Sa vina Craiova vs Craiova! Echipa lui Mititelu e ca si promovata in prima liga, cu 4 etape inainte de finalul playoff-ului! Repriza nebuna cu Mioveni. Cum arata clasamentul

Craiova a batut-o cu 4-2 pe Mioveni si are 7 puncte in fata locului 3 cu 4 etape inainte de finalul playoff-ului.

FC Universitatea e aproape sigura de promovarea in Liga 1.

Mioveniul i-a dat mari batai de cap. Blanaru a dechis scorul in minutul 2, apoi a ratat o sansa uriasa de a face 2-0. Repriza a doua a fost nebuna! S-au marcat 5 goluri dupa minutul 59. Campagno, Negru si Blidar au inscris intre minutele 59 si 69, rasturnand meciul in favoarea oltenilor in mai putin de 10 minute. Apoi, Garutti a inscris dintr-un offside flagrant pentru 3-2, pentru ca Albu sa marcheze din penalty in prelungiri.

Clasamentul momentului in playoff-ul din B:

1. Craiova 6m 49p

2. Rapid 5m 43p

__________________________

3. Mioveni 6m 42p

4. Dunarea Calarasi 6m 39p

__________________________

5. Csikszereda 5m 36p

6. ASU Poli Timisoara 6m 36p