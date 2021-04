EXCLUSIV | Fiul lui Gica Popescu ii poate calca pe urme tatalui sau! Nicolas este urmarit de PSV Eidhoven

Fostul capitan al nationalei a jucat la PSV, intre 1990 si 1994.

Fiul lui Gica Popescu este monitorizat de PSV Eindhoven, clubul olandez pentru care a jucat tatal sau, intre 1990 si 1994 si cu care a castigat doua titluri in Eredivisie (1990-1991, 1991-1992) si un trofeu Supercupa Olandei (1992). "Boeren" au una dintre cele mai bune academii din Olanda, iar echipa secunda, Jong PSV, evolueaza in Eerste Divisie, divizia secunda olandeza. Dupa Euro 2019 si Euro 2021 de tineret, Stan van Bijsterveldt, coordonatorul scoutingului pentru academie, si-a reindreptat atentia catre juniorii din Romania, fiul lui Gica Popescu aflandu-se pe o lista mai lunga, alaturi de alti fotbalisti tineri din tara noastra.

Nicolae Popescu are 18 ani, evolueaza pe postul de mijlocas central si are 185cm inaltime. El a fost legitimat la scoala de fotbal Pro Luceafarul Bucuresti, unde a fost antrenat de reputatul antrenor Marcel Pigulea, la juniorii lui FC Voluntari si la Academia de Fotbal "Gheorghe Hagi", fiind promovat in lotul Viitorului in acest sezon. Nu a apucat sa debuteze in Liga 1, fiind rival pe post cu mai experimentatii Artean, Gaztanaga, Ciobanu si Castaneda. El este campion in Liga Elitelor U19, editia (2019-2020), si a fost selectionat la nationalele U15, U16 si U18 ale Romaniei.

Gica Hagi a fost in vizita la academia lui PSV, in noiembrie 2009, cand isi punea pe picioare academia de la Ovidiu. El a vizitat atunci centrele de copii si juniori de la Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar si PSV Eindhoven, vrand sa vada infrastructura si metodica de lucru de la aceste cluburi olandeze. La PSV au mai jucat romanii Gica Popescu si Ovidiu Stanga (1997-2001 / a fost antrenor al echipei feminine a clubului), dar si juniorii Andrei Ionescu si Denis Crisan, ultimul evoluand in prezent la echipa U15.

Printre jucatorii formati de academia lui PSV se numara Rene van de Kerkhof, Klaas-Jan Huntelaar, Patrick Paauwe, Ibrahim Afellay, Wilfred Bouma, Patrick van Aanholt, Mohamed Ihattaren sau Memphis Depay. Alti fotbalisti cumparati de tineri si propusi fotbalul mare european sunt Romario (Brazilia), Ronaldo (Brazilia), Eidur Gudjohnsen (Islanda), Jan Heintze (Danemarca), Balazs Dzsudzsak (Ungaria), Dennis Rommedahl (Danemarca), Mateja Kezman (Serbia), Jefferson Farfan (Peru), Hirving Lozano (Mexic) sau Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel, Phillip Cocu si Arjen Robben (Olanda).