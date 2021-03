Gareth Bale a vorbit despre viitorul sau! Care e principalul motiv pentru care a plecat de la Real si unde va juca in sezonul urmator

Galezul este imprumutat la Tottenham de la Real Madrid pana la finalul sezonului.

Jucatorul de 31 de ani pare ca se simte din ce in ce mai bine la Tottenham, iar evolutiile sale stau marturie pentru acest lucru. Totusi, Bale va trebui sa se intoarca la Real Madrid la finalul sezonului, fiind imprumutat la englezi, fara optiune de cumparare. Fotbalistul a vorbit despre viitorul sau, dar si ce l-a determinat sa o paraseasca pe Real si sa se intoarca la Spurs.

"Nu e nicio distragere pentru mine. Cred ca principalul motiv pentru care am revenit la Tottenham este legat de minutele de joc. Am vrut sa fiu pregatit pentru Euro 2020. Planul original a fost sa joc un sezon in Anglia si dupa Euro sa revin la Madrid. Asta e inca planul, sa ma duc inapoi", a spus Gareth Bale, conform Skysports.

Galezul a evoluat in 25 de partide in actualul sezon, in care a reusit sa marcheze in 10 randuri si sa paseze decisiv de 3 ori, insa Tottenham are un sezon sub asteptari, fiind eliminata din optimile Europa League de Dinamo Zagreb, dupa ce a invins in partida tur cu 2-0, iar la retur a fost batuta cu 3-0. In campionat, echipa condusa de Mourinho se afla doar pe locul 6, dar isi poate salva sezonul in cazul unei prezente in top 4, care i-ar aduce calificarea in editia urmatoare a Champions League.