Rednic, in pericol de demitere! Poate fi dat afara de ziua sa a 3-a oara in cariera! Viitorul, infragere soc acasa cu ultima clasata si panica la retrogradare!

Poli Iasi a obtinut a doua victorie in 3 etape si a urcat la 22 de puncte. Viitorul incepe sa aiba emotii pentru evitarea retrogradarii.

Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, Viitorul e la doar 4 puncte de zona locurilor de baraj in Liga 1!

Dupa o repriza fara evenimente, cele doua echipe au deschis show-ul in partea a doua. Djuranovic a inscris pentru 0-1 in minutul 51, apoi Tsoumou a facut 1-1 in minutul 82, cu o lovitura de cap. Calcan, fostul fotbalist al Viitorului, a inscris pentru victoria Iasului cu 4 minute inainte de finalul jocului. Colegii au sarit pe el si au fost aproape sa-l sufoce! :)

Fara rezultate, Rednic risca sa fie demis de la Viitorul dupa inca o prestatie modesta a echipei sale. Rednic implineste vineri 59 de ani. Rednic spera ca scenariul-blestem sa nu se repete. A mai fost dat afara de doua ori de ziua lui, mai intai de Copos la Rapid, in 2001, apoi de Gent, in 2014.

