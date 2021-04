Reteta succesului lui Gica Popescu. Cum a ajuns unul dintre cei mai buni din lume: "Nu exista limite in sport"

Gica Popescu poate fi considerat unul dintre cei mai de succes fotbalisti din istoria Romaniei, lucru confirmat de rezultatele pe care le-a obtinut in cariera.

A jucat la cluburi mari din Europa, precum PSV, Tottenham, FC Barcelona sau Galatasaray, iar la toate echipele a reusit sa se impuna prin determinarea si seriozitatea de care dadea dovada la fiecare meci.

A debutat la echipa din localitatea natala, Dunarea Calafat, iar ascensiunea sa a fost una impresionanta. Despre felul in care a reusit sa devina un nume emblematic in fotbal, Gica Popescu a marturisit ca a avut legatura cu felul sau de a gandi si de a-si stabili obiectivele.

"Cand ai anumite calitati, eu cred ca nu exista limite. Cel mai important lucru e sa iti doresti si sa crezi. Daca iti fixezi obiective mici, niciodata nu vei face performanta. Intotdeauna, stacheta cat mai sus. Daca vrei sa obtii ceva in viata, in general, stacheta sus. Este imposibil sa nu rezolvi, sa nu atingi un anumit obiectiv daca crezi ca se poate indeplini. Nu exista limite in sport, nu exista limite in viata. Trebuie doar sa crezi si sa te trezesti in fiecare zi cu acelasi gand, cu acel obiectiv", a explicat fotbalistul intr-un interviu din cadrul show-ului "Hai sa fim Super!"

