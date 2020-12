EXCLUSIV | Doar cu noroc putem ajunge la Mondial! Gica Popescu, analiza taioasa la nivelul echipei nationale: "Cei care conduc fotbalul nu sunt capabili sa o faca!"

Mai sunt trei zile pana la tragerea la sorti a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022, competitie la care Romania isi doreste sa fie prezenta dupa o absenta de 24 de ani.

Gica Popescu nu vede cu ochi buni nationala Romaniei daca nu se face un proiect serios la nivel de Federatie:

"Un proiect ne lipseste. Toate echipele au avut aceasta decadere, dar la noi dureaza prea mult pentru ca nu facem nimic. Germania in 2000 cand a avut acel Campion European dezastruos, s-au apucat si au facut un proiect, iar dupa 12 ani au devenit campioni mondiali. Elvetia a facut un proiect si uitati-va ce echipa are. Belgia, de asemenea, locul 3 la editia trecuta de la Mondiale. Spania nu performa la nivelul echipei nationale si au facut performanta printr-un proiect de 10 ani de zile. Noi ce am facut?

Uitati-va daca s-a facut ceva in Romania. Atata timp cat cei care conduc fotbalul din Romania se vor uita doar la meciul de maine, sa ne rugam sa ne calificam printr-o minune, vom suferi la fel de mult cum o facem acum si ne vom califica la 'sfantul asteapta'.

Din pacate, cei care conduc fotbalul acum nu cred ca au capacitatea fotbalistica sa faca acest lucru", a spus Gica Popescu, intr-un interviu exclusiv pentru sport.ro.

Gica Popescu: "Jucatorii de la U21 trebuie sa aiba parte de incredere!"

Presedintele clubului Viitorul Constanta crede ca este nevoie in fotbalul romanesc de mai multe academii precum cea a lui Gica Hagi, iar tinerii care fac parte din lotul nationalei U21 trebuie sa aiba parte de linistea necesara pentru a creste intr-un mod sanatos:

"Jumatate din ei provin dintr-un sistem foarte bine ancorat, de la Academia Hagi. Daca am avea mai multe astfel de proiecte in Romania, probabil ca am avea si echipa nationala mare. Acesti copii au doua calificari, deci nu a fost intamplatoare acea prima calificare si semifinala din Italia.

Acest grup este unul valoros si ar trebui sa fie nucleul viitoarei echipei nationale, dar au nevoie de timp si de incredere. Trebuie sa ii lasam in pace, sa nu ii omoram, sa dam in ei. Am ramas perplex cand echipa nationala a fost criticata pentru ultimele 10 minute de la meciul cu Danemarca, atunci cand ambele echipe erau calificate. Au facut extraordinar ce au facut, au dat dovada de profesionalism. Asa se face performanta", a mai spus Gica Popescu.