Gica Popescu, dezvaluire despre cum a ajuns capitanul Craiovei, la 20 de ani: ”Mi se parea ca visez"

Gica Popescu a fost invitatul Geaninei Ilies in cadrul show-ului "Hai sa fim Super!".

Gica Popescu a marturisit ca si-a inceput cariera la echipa din Calafat, apoi a ajuns la Universitatea Craiova, echipa pe care a apreciat-o din copilarie. Fotbalistul a marturisit ca si-a dorit intotdeauna sa fie cat mai bun si sa ajunga la potentialul maxim la fiecare echipa la care a jucat, insa atunci cand a fost desemnat capitan la Craiova i s-a parut extraordinar.

"Am plecat la Craiova, unde a fost pentru prima data cand am devenit capitan de echipa, la numai 20 de ani. Era jumatate din echipa mare a Craiovei Maxima. Cand Sorin Cartu a venit in vestiar la un meci cu Dinamo si a zis ca din momentul de fata capitan de echipa este Gica Popescu, mi se parea ca visez. Eram capitanul echipei cu care crescusem, capitanul echipei pe care am iubit-o enorm. Cred ca a fost echipa pe care am iubit-o cel mai mult in toata cariera mea, era acea dragoste a copilariei", a povestit marea legenda a Romaniei.

Toate interviurile cu nume importante din sportul romanesc, destainuiri despre copilaria lor, cum au ajuns campioni, le gasiti aici!

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile din copilarie spuse de Gica Popescu!