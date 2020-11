Gica Popescu il ataca pe de la Barerra: "Nu noi trebuie sa mobilizam jucatorii!" Care au fost motivele pentru care s-a luat decizia demiterii spaniolului

Viitorul a renuntat la Ruben de la Barerra dupa eliminarea din optimile Cupei Romaniei.

Presedintele clubului, Gica Popescu, a explicat motivele pentru care s-a luat aceasta decizie.

"Cand am stat de vorba cu Ruben, i-am spus anumite conditii tehnice pentru acest proiect. El stia foarte bine la ce s-a inhamat, iar dupa 5 luni de zile nu am vazut o perspectiva de imbunatatire la nivel de filozofie.

Am avut de-a lungul timpului diverse intalniri cu Ruben. Noi am incercat sa il ajutam, este un antrenor care munceste enorm, dar au lipsit rezultatele.

Noi am luat aceasta decizie dupa o analiza severa si dupa ce am ajuns la concluzia ca acest proiect nu poate ajunge unde vrem noi in actuala conjunctura. Nu ne-a facut placere ca am luat aceasta hotarare, pentru ca dorim sa facem proiecte pe termen lung, insa credem ca era necesar.

Noi l-am lasat in primele luni, nu i-am zis nimic pentru ca stiam ca e foarte greu dupa perioada lui Gica. Am stat de vorba o singura data si i-am spus despre cum vedem lucrurile. Nu ne-am bagat niciodata, nici macar sa ii dam sugestii. Gica evita chiar si sa se duca la antrenamente ca sa nu puna presiune pe el.

Iar totul a culminat cu meciul du Dinamo, in care ne-am prezentat cum ne-am prezentat, fara sa avem nicio ocazie cu o echipa aflata intr-o stuatie grea", a spus Popescu la Digi Sport.

Fostul international a comentat si declaratia antrenorului iberic conform careia jucatorii au fost lipsiti de motivatie la meciul cu Dinamo, dar si zvonurile ca ar fi existat anumite tensiuni intre acesta si fotbalisti.

"Nu noi trebuie sa mobilizam jucatorii Daca s-ar fi intamplat ceva intre Ruben si jucatori, am fi aflat. Noi stim tot ce se intampla in vestiar. Izbucnirea lui Gabi ne-a surpins pentru ca stim ca nu a fost niciun fel de problema la nivelul vestiarului", a adaugat presedintele Viitorului.

Gica Popescu a explicat si ce tip de antrenor cauta alaturi de Hagi pentru Viitorul si ca au o lista cu mai multe nume, dar cel mai probabil vor alege sa numeasca un antrenor roman.

"Am spus ca avem o lista cu mai multi antrenori. Probabil ca va fi un antrenor roman. E greu sa pui un antrenor strain pentru ca suntem in mjlocul campionatului. Noi cautam un manager. Pe langa echipa mare, avem echipa a doua care este o prelungire a primei echipe, plus echipa U19, care este pepiniera pentru prima echipa. Avem nevoie de un manager!

Vrem o echipa care sa aiba o personalitate, noi ne-am pierdut identitatea in ultimele luni. Trebuie sa ne regasim mentalitatea ofensiva, de a ataca in orice meci. Nu a iesit cum ne-am dorit noi cu de la Barerra", a mai spus Popescu.