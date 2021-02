Inca o LOVITURA marca Hagi?! New York City FC, pe urmele lui Alex Matan! Reactia lui Gica Popescu

New York City FC a pus ochii pe inca un fotbalist roman!

Alex Matan (21 ani) este dorit de clubul care l-a cumparat si pe Mitrita de la Craiova in 2019, in schimbul a 8 milioane de euro, New York City FC. In prezent, extrema joaca la Ahli, acolo unde este imprumutat pana la finalul acestui sezon.

Mijlocasul Viitorului a intrat in atentia clubului detinut de City Football Group, care detine si Manchester City, iar americanii ar fi dispusi sa plateasca 1.5 milioane de euro in schimbul sau.

Presedintele constantenilor, Gica Popescu a vorbit despre interesul lui New York City pentru Matan, insa a declarat ca nu s-a primit o oferta oficiala pentru fotbalistul roman.

"Un interes exista de ceva timp, au venit sa-l vada pe Matan la un meci, de atunci tatonari. Este un real interes.

Nu am vorbit cu Matan, dar daca conditiile vor fi avantajoase, cred ca ar face acest pas. Nu s-a vorbit in acest moment de o suma de transfer", a spus Gica Popescu pentru Digi Sport.

In acest sezon, Matan a jucat 23 de meciuri in tricoul echipei lui Mircea Rednic, reusind sa inscrie un singur gol si sa ofere sase pase de gol. Mijlocasul este cotat la 850 000 de euro conform Transfermarkt.