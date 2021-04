Viitorul lui Mbappe si al lui Neymar e aproape sa fie decis! Directorul sportiv al lui PSG a facut anuntul: "Vom avea vesti curand"

Contractele celor doi jucatori cu echipa pariziana expira in vara lui 2022.

Leonardo, actualul director sportiv al lui PSG, a vorbit despre situatia pe care o au cele doua superstaruri de la Paris si se declara optimist in privinta viitorului celor doi in fotbalul francez. "Cred ca vom avea curand niste vesti care ne vor face pe toti fericiti. Vom avea in curand o situatie mult mai concreta privind contractele lui Mbappe si Neymar", a spus directorul sportiv al lui PSG la Munchen, pentru Sky Italy.

Real Madrid si Barcelona stau la panda si urmaresc indeaproape situatia celor doi atacanti, mai ales in conditiile in care negoicierile au fost tergiversate destul de mult in ultimul timp, fapt care le da sperante celor doua cluburi. Leonardo a evitat sa vorbeasca despre un eventual transfer al portarului italian Gianluigi Donnarumma, al carui contract cu AC Milan expira in aceasta vara.

"Nu vorbesc acum despre transferuri, (Keylor) Navas face o treaba grozava", a spus Leonardo, care a colaborat cu Donnarumma, pe cand a fost director sportiv la Milan, in 2018.