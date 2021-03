"Eroul" Ciobanu, laudat de Gica Popescu! "Pentru mine nu e o surpriza! Are executii extraordinare!" Ce spune despre prestatia echipei

Romania a terminat la egalitate in primul meci de la Campionatul European U21, 1-1, cu reprezentativa similara a Tarilor de Jos.

Dupa un start ezitant de meci si un gol primit in urma unui corner, romanii au reusit sa echilibreze partida si sa egaleze, in urma unei executii exceptionala dintr-o lovitura libera de la 25 de metri a lui Andrei Ciobanu, fotbalistul Viitorului.

Gica Popescu, presedintele constantenilor, a vorbit despre progresul si executia mijlocasului, dar si despre evolutia nationalei in partida de miercuri seara.

"Prima repriza foarte ezitanta, as ramane doar cu rezultatul. A doua foarte buna, cu ocazii mari, pacat ca nu am reusit sa marcam, pentru ca ar fi fost un debut cu victorie. Daca vom avea aceeasi atitudine si aceeasi incredere, pentru ca a fost vorba de incredere in repriza a doua, avem sanse de calificare. Golul lui Ciobanu nu e o surpriza. Are executii extraordinare. Si la noi a dat goluri frumoase din pozitia aceea. E un jucator cu multa calitate. E intr-un sezon foarte bun si la noi, la Viitorul. El trebuei sa concretizeze acum evolutia buna pe care a avut-o la club.

Deocamdata e la Viitorul. Vom vedea cat mai ramane. Boboc n-a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, dar nici n-a fost usor, pentru ca, atat timp cat te aperi tot timpul, e greu sa te duci in atac. Asta cred ca a fost partitura pe care am avut-o. El are calitati mai mult pe partea ofensiva, dar era normal sa nu iasa in evidenta. Ganea a muncit enorm, a alergat, a facut presiune, exact ceea ce i-a cerut Adrian Mutu. Mie mi-a placut cum a aratat echipa.

Se vede ca are deja experienta Campionatului European de anul trecut, sunt mult mai maturi, pacat ca n-au putut sa alinieze cel mai bun 11 si o parte din jucatorii valorosi sunt la lotul mare. Ne-am fi bucurat de un alt fotbal la nivelul nationalei U21, dar, cum echipa nationala mare are prioritate, e de inteles pana la urma", a declarat Gica Popescu, pentru DigiSport.

In ceea ce priveste meciul primei reprezentative de astazi, contra Macedoniei de Nord, primul din preliminariile CM 2022, "Baciul" a fost ferm: "Trei puncte! Obligatoriu".