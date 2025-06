Toate meciurile de la EURO U21 pot fi urmărite în direct pe VOYO și la PRO TV, respectiv PRO Arena.

Legitimat la Toulouse, fundașul Umit Akdag poate juca la seniori fie pentru naționala României, fie pentru naționala Turciei. Întrebat dacă a făcut o alegere, apărătorul din Ligue 1 a transmis că încă nu s-a gândit serios la acest aspect. Până acum a fost concentrat pe parcursul de la U21:



"Am marcat, dar nu a contat. Nu am jucat destul de bine. Trebuia să jucăm mai bine, speram să câștigăm meciul ăsta. Chiar dacă nu aveam posibilitatea să ne calificăm. Am vrut să câștigăm, dar nu am jucat suficient de bine. Suntem dezamăgiți de acest joc, toți. Am rămas toți cu experiența asta, a fost un European. Din păcate, nu au fost rezultatele pe care le-am vrut.



Despre asta nu am cum să mă gândesc acum (n.r întrebat ce va alege între România și Turcia). Eu sunt aici cu România. S-a încheiat U21, știu că trebuie să fac o alegere. Eu n-am zis niciodată că am făcut o alegere, încă nu știu. Nici nu m-am gândit, am fost cu gândul la turneul ăsta. Acum vreau să mă gândesc.

Familia nu prea mă afectează pe mine, e decizia mea. Încă nu știu, sincer să fiu. Pentru o săptămână vreau să mă despart de fotbal, să iau o vacanță", a declarat Umit Akdag, la finalul meciului România U21 - Slovacia U21.

VIDEO Golul marcat de Umit Akdag în meciul cu Slovacia U21

În minutul 67 al meciului, Rareș Ilie a executat un corner care a tăiat defensiva adversă. Balonul, ușor deviat de un adversar, a ajuns la Umit Akdag, care a făcut o preluare și a bubuit mingea în poarta slovacilor.