ANALIZA | Probleme si pentru Academia Hagi, dupa ce Viitorul a ajuns la retrogradare? "Minunea de Ovidiu" pierde avansul fata de rivale

In 2012, Academia Hagi avea 15 jucatori selectionati la lotul U15. Noua ani mai tarziu, clubul constantean are 10 juniori chemati la selectie. Pentru prima data in ultimul deceniu, scoala de fotbal a lui Hagi incepe sa aiba rivali seriosi in fotbalul juvenil romanesc.

In 2012, la constituirea lotului national U15, selectionerul Florin Raducioiu convoca 15 jucatori de la Academia de Fotbal "Gheorghe Hagi" si alcatuia chiar primul "11" exclusiv din jucatori ai clubului constantean, la un turneu amical din Turcia, prima competitie la care a participat vreodata aceasta reprezentativa. Era asa-numita "Generatie Ianis Hagi", iar jucatorii fusesera selectionati din toate colturile tarii de clubul din Ovidiu, inaintea angajatilor FRF.



Printre acestia se gaseau Ianis Hagi (nascut la Istanbul si crescut in Bucuresti), Florinel Coman (Braila), Virgil Ghita (Pitesti), Andrei Ciobanu (Barlad), Nicolae Carnat (Alba Iulia), Carlo Casap (Timisoara), Robert Grecu (Pitesti), Szabolcs Kilyen (Sovata), Tiberiu Capusa (Bacau), Doru Dumitrescu (Draganesti), Cosmin Dur-Bozoanca (Brasov), Andrei Vladescu (Pitesti) si Alexandru Tranca (Targu Jiu).

Ulterior, grupului care urma sa castige multe medalii in competiiile interne de juniori si sa participe in UEFA Youth League, li s-au mai alaturat jucatori valorosi, precum Razvan Marin (Bucuresti), Catalin Cabuz (Avrig), Alexandru Cicaldau (Medgidia), Gabriel Deac (Bistrita), Arpad Tordai (Tg. Mures), Dragos Nedelcu (Constanta), Ionut Pantiru (Iasi), Cristian Manea (Agigea), Ionut Vana (Galati), Ciprian Perju (Mangalia), Antonio Cruceru (Filiasi), Robert Hodorogea (Galati), Alexandru Stoica (Baia), Paul Iacob (Constanta), Florin Cioabla (Craiova), Bruno Vasiu (Sanleani) sau George Tudoran (Tg. Jiu).

Aceasta generatie recrutata din intreaga tara, in fapt o pre-echipa nationala, nu a avut rivala in competitiile de juniori, iar toate cluburile din Romania deplangeau faptul ca Gica Hagi le "fura" din centrele de copii si juniori cei mai promitatori fotbalisti. Parintii il cautau pe fostul mare international pentru a-si aduce copiii la clubul din Ovidiu, acolo unde exista o baza moderna de antrenament, iar pustii erau cazati la hotel, li se ofereau gratuit cele trei mese zilnice, erau antrenati de antrenori dedicati, erau inscrisi la scoala si aveau o sansa in plus sa ajunga fotbalisti.

Dar, odata cu organizarea Ligii Elitelor si cu inceperea clasificarii academiilor, dar si cu introducerea regulii U21 in Liga 1, a celei U20 la Liga 2 si a celei U19 la Liga 3, cele mai multe cluburi au inceput sa tina cu dintii de fiecare talent pe care il au in academie, au pus la dispozitie conditii mai bune de antrenament, juniorii au inceput sa fie promovati mai devreme in echipele de seniori si parintii au preferat sa isi tina copii aproape de casa, nu sa ii trimita la sute de kilometri distanta.

Asa se face ca in stagiul de pregatire al nationalei U15, care a avut loc intre 1 si 6 martie 2021, din cei 55 de juniori chemati de Ion Geolgau, managerul de scouting al FRF, Academia Hagi a avut 10 jucatori, din care sigur nu vor fi opriti mai mult de jumatate, pentru actiunile viitoare ale lotului. Cu un an inaintea, la o actiune similara, sub supravegherea lui Razvan Rotaru, Academia Hagi a avut doar cinci jucatori chemati la selectie, intr-o scadere dramatica fata de turneul din 2012.

Intre timp, cluburi precum FCSB, CSU Craiova, UTA Arad, CSA Steaua, "U" Cluj, Poli Iasi, Dinamo, Petrolul, Sepsi Sf. Gheorghe, FK Csikszereda, CFR Cluj, FC Arges sau Ripensia Timisoara au inceput sa adune talentele din zonele in care activeaza sau au colaborari cu scoli de fotbal care le furnizeaza cei mai buni jucatori, contra cost, scutind o munca titanica de scouting pe care Hagi o facea la turneele de juniori, mai ales cu ajutorul uneia dintre cele mai mari competitii din tara, care ii poarta numele.

Daca echipa de seniori trece printr-o criza sportiva, ocupand locul 11 in Liga 1, cu doar 4 puncte peste locul de baraj pentru mentinerea in divizie (2 dupa injumatatirea punctelor) si cu 5 puncte peste primul loc retrogradabil direct (3 dupa injumatatirea punctelor), se pregateste sa puna al treilea antrenor al sezonului si nu a reusit sa se transforme intr-o echipa importanta in Liga 1, in ciuda titlului din 2017, ramanand deocamdata la nivelul de furnizor de talente pentru cluburile mai bogate, in viitorul apropiat ar trebui sa se vada un regres si in privinta academiei.

Grupele de juniori ale lui Gica Hagi au inca rezultate foarte bune in campionatele in care evolueaza, dar nu mai par capabile sa propuna 8-10 jucatori de valoare pentru prima echipa din fiecare generatie, asa cum se intampla pana acum. Avantajul competitiv al Academiei Hagi pare ca a inceput sa se diminueze.

Sursa foto: Facebook (@viitorulfc)