BREAKING NEWS! Vestea pe care fanii lui Dinamo abia asteptau sa o auda! Mircea Rednic se pregateste de revenirea in Stefan cel Mare dupa despartirea de Viitorul

Mircea Rednic a fost demis de la Viitorul dupa infrangerea din restanta de pe teren propriu cu Poli Iasi, scor 1-2.

Extrem de iubit de suporterii dinamovisti, Rednic a ajutat clubul chiar si din punct de vedere financiar in mandatul precedent, inscriindu-se si in programul socios initial de fani, numit program DDB.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Mircea Rednic este dorit din nou de suporteri pe banca echipei din Stefan cel Mare, insa mutarea ar urma sa se faca la finalul sezonului.

In acest moment, toata lumea de la Dinamo ii da credit total lui Gigi Multescu, cel poreclit 'SMURD' fiind considerat antrenorul ideal pentru a scoate echipa din situatia critica in care se afla.

De asemenea, daca in cele din urma venirea lui Rednic in vara s-ar materializa, este luata in calcul varianta ca Multescu si staff-ul sau sa ramana in continuare la echipa.