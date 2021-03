Zlatan a vorbit despre viitorul sau! In 3 luni ii expira contractul cu Milan. Ce vrea sa faca sezonul viitor

Atacantul suedez este cel mai batran jucator din istoria Serie A care reuseste sa marcheze 15 goluri, iar randametul sau este unul exceptional.

Impactul lui Ibrahimovic in jocul lui AC Milan a fost unul de necontestat, iar aducerea jucatorului suedez la inceputul anului 2020 a fost o adevarata lovitura pentru milanezi. Atacantul a vorbit despre viitorul sau in Italia, dar si despre actuala echipa a Milanului, care se afla in lupta pentru titlu.

"Ma simt foarte bine la AC Milan si sunt pozitiv in vederea semnarii unui nou contract. Aceasta atmosfera pe care am facut-o este cheia succesului. Vreau sa continui la Milan. Proiectul este incantator", a spus Ibrahimovic, citat de Fabrizio Romano. Milan se afla pe locul 2 in Serie A, dupa ce a fost o buna perioada lider, la 6 puncte de primul loc ocupat de marea rivala, Inter, care are si un meci mai putin disputat.

Ibra este cel mai important jucator al rosonerrilor, in ciuda mai multor accidentari si a infectarii cu SARS-COV2, care l-au tinut o buna perioada in afara gazonului. Suedezul a marcat 15 goluri in 15 partide jucate in Serie A si a stabilit un record in privinta celui mai batran jucator care marcheaza atatea goluri intr-un camoionat.

