Gica Popescu, IMPRESIONAT de Ianis Hagi dupa titlul castigat cu Rangers: "A mostenit asta de la tatal sau!" De ce crede ca echipa lui Gerrard este locul ideal pentru Ianis

Ianis Hagi a castigat titlul de campion al Scotiei cu Glasgow Rangers.

Internationalul roman a avut o contributie importanta la sezonul de vis facut de echipa lui Rangers, care nu a pierdut niciun meci in campionat si in Europa League.

Ianis a marcat 6 goluri in acest sezon in Premiership, ultimul chiar in meciul din ultima etapa castigat de Rangers cu 3-0 pe teren propriu in fata lui St. Mirren.

Sezonul facut de Ianis in Scotia l-a impresionat pe presedintele Viitorului, Gica Popescu. Fostul capitan al echipei nationale considera ca Rangers este clubul ideal pentru fiul lui Gica Hagi in acest moment.

"De zece ani nu mai castigasera campionatul, este o performanta importanta pentru Rangers. Este primul trofeu castigat de Ianis afara, este un inceput, de aici speram sa vina si alte trofee. Rangers este o echipa de traditie, cu un trecut frumos, este locul unde Ianis poate sa creasca", a spus Popescu pentru Digi Sport.

De asemenea, fostul capitan al Barcelonei a explicat ca evolutiile foarte bune din acest sezon ale mijlocasului lui Rangers se datoreaza increderii pe care o are in sine, lucru care, crede Popescu, l-a mostenit de la Gica Hagi.

"El a demonstrat ce poate in acest sezon, cred ca mai avea nevoie de un declick si acesta tocmai a venit. Cred ca Ianis a facut un campionat foarte bun, evolutiile lui au fost de la bune spre foarte bune. E increzator, a mostenit asta de la tatal sau. Mai are nevoie de timp, de jocuri, dar anul acesta a fost un an exceptional pentru el. Daca va ramane la Rangers speram sa castige un nou titlu, sa joace in Champions League, sa aiba in continuare evolutii foarte bune.

Proiectul de la Rangers este genul de proiect in care orice fotbalist ar vrea sa fie implicat. Gerrard l-a dorit foarte mult pe Ianis si asta s-a vazut in jocul lui. A fost printre cei mai buni pasatori din Scotia, de aici trebuie sa mearga obligatoriu in sus, in niciun caz in jos", a explicat Gica Popescu.