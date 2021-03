Flavius Stoican a cedat si si-a dat demisia de la Viitorul Pandurii! Cine ii va lua locul si cine mai pleaca de la club 

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Dupa ce s-a zvonit ca fostul antrenor al lui Dinamo a fost aproape sa plece inca de dinaintea finalului sezonului regulat, pana la urma aceasta despartire s-a produs dupa ratarea calificarii in playoff-ul pentru promovarea in Liga 1, conform Liga2.ro.

Conform sursei citate, de la echipa va pleca si secundul Cosmin Frimu, dar si portarul Denis Rusu, iar banca tehnica va fi preluata de Gabriel Rascol, cel care pana acum era team managerul gorjenilor. Iata ce spunea Stoican dupa esecul de la Calarasi si ratarea play-off-ului:



"O sa am o discutie. Important este sa existe putere ca sa treci peste astfel de momente. La fel de adevarat este ca trebuie sa fim foarte atenti, si eu, si toata lumea, atata timp cat faci totul cu pasiune, cu putere, cu liniste, cu liniste sufleteasca, poti sa mergi mai departe. In caz ca nu, atunci sunt momente in are trebuie sa iei o decizie ca sa stii ce ai de facut in viitor".

Stoican a reusit sa duca Viitorul Pandurii Tg. Jiu pana in semifinalele Cupei Romaniei, unde urmeaza o dubla cu Universitatea Craiova. Mai mult decat atat, gorjenii intra in play-out avand cel mai bun atac din Liga 2, cu 32 de goluri marcate.