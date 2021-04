Se pregateste Mutu sa fie antrenor la nationala? Plan-soc pentru viitorul dupa Radoi! Chivu ar fi dorit la U21

Infrangerea cu Armenia a adus furtuna in birourile FRF.

Se fac scenarii si la Federatie, iar unul dintre ele, in mod evident, este despartirea de Radoi. Selectionerul se gandeste sa plece dupa infrangerea de la Erevan. Din informatiile www.sport.ro, Radoi nu a luat inca o decizie referitoare la viitorul sau, insa va hotari pana la finalul lunii daca pleaca sau nu. Pentru Radoi cantareste mult si prezenta la Jocurile Olimpice, unde s-a calificat cu nationala dupa un parcurs fantastic la Euro U21 din 2019.

Gazeta Sporturilor scrie ca lipsa banilor din conturile FRF poate duce la o numire-soc in cazul in care Radoi vrea s-o ia totusi pe alt drum. Adrian Mutu e solutia la indemana. In locul sau, la tineret ar fi dorit Cristi Chivu, pe care Federatia l-a mai cautat si in trecut pentru o colaborare. Chivu, parte a echipei cu care Ionut Lupescu voia sa preia conducerea FRF n 2018, e acum implicat in cresterea pustilor lui Inter la grupele de juniori.