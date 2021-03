"Nu va jucati cu viata mea, cu pasiunea mea, cu sufletul meu!" Stoican a facut SHOW dupa zvonurile conform carora ar fi fost demis de la Viitorul Pandurii!

Antrenorul de la Viitorul Pandurii Targu Jiu a vorbit despre zvonurile din ultimele zile care il dadeau ca si demis de la echipa gorjeana.

Stoican a fost foarte deranjat de discutiile din interiorul clubului, desi oficialii echipei au emis un comunicat prin care isi aratau in continuare sustinerea fata de antrenorul de 44 de ani.

"Oficial sunt la Viitorul Pandurii Targu Jiu. Acum sunt acasa, ma lupt cu covidul asta, dar oficial sunt la Viitorul Pandurii Targu Jiu.

Nu vreau ca oamenii sa isi bata joc de munca mea. Am primit intr-adevar verbal ca nu mai e nevoie de serviciile mele si dupa aceea, neoficial, ca stai ca e o neintelegere, ca nu stiu ce, ca se supara seful, primul-ministru, presedintele. Bai, nu va jucati cu mine, ca eu am fost omul care a facut lucruri.

Am trecut la treaba, am luat o echipa care nu anunta nimic la inceput, am trecut la treaba, am facut rezultate, spectacol, oamenii multumiti, toata lumea multumita si dupa stai, ca il dam afara pe Stoican. Ok, dati-l afara pe Stoican, asumati-va, spuneti-mi lucrurile ca nu mai e nevoie de Stoican, ca Stoican nu sta de scaune. Dar spuneti-mi in fata, oficial!

Oameni din club m-au sunat pe mine: 'Flavius, stii ca e bine asa sa renuntam'. Ba, voi sunteti constienti? Asumati-va, spuneti! Mie imi plac oamenii asumati. Am strans mana, nu stau de clauze, nu stau de nimic, asa am facut peste tot.

Eu nu sunt un om nebun. Eu sunt un om pe pamant si sunt asumat. Eu am facut treaba, am zis ca vreau sa bat pe toata lumea, nu ma dau dupa cires. Va dati seama ce stare am avut eu?

Asta e, dati-ma afara oficial... dar stai ca nu te dam afara oficial, ca doar s-a suparat. Nu va jucati cu viata mea, cu pasiunea mea, cu sufletul meu, cu jucatorii, ca nu v-am facut niciun rau, am venit aici si am facut treaba.

Oficial, oamenii au vorbit cu presedintele clubului. Daca voi mergeti mai departe cu mine, eu merg pana in panzele albe si facem lucruri marete. Daca nu vreti cu mine, spuneti. Dar oficial, am vorbit cu presedintele cluburui si mi-a spus ca au fost niste neintelegeri. Da, dar nu va bateti joc de munca si de pasiunea mea", a spus Stoican la DigiSport.