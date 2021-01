Gica Popescu a comentat tranferul lui Man la Parma! "Lucrul acesta ar trebui sa ne bucure pe toti!"

Presedintele Viitorului, Gica Popescu, a comentat transferul lui Dennis Man la Parma.

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria ligii 1. Parma a platit pentru semnatura lui 11 milioane de euro, iar Gigi Becali ar mai putea sa mai incaseze inca 2 doua milioane de euro, datorita anumitor clauze din contract.

Jucatorul roman a debutat duminica in meciul cu Napoli, scor 2-0. Dennis Man a fost introdus pe teren in minutul 79, in locul lui Brugman, dar nu reusit sa influenteze rezultatul final de pe tabela. Romanul a iesit in evidenta in minutul 90+4, dupa ce a reusit sa trimita o pasa spectaculoasa cu calcaiul catre Conti. Din pacate, centrarea expediata de fundasul lateral a fost slaba si nu a creat niciun pericol la poarta adeversa

Gici Popescu a declarat ca plecarea lui Man pe o suma atat de mare este ceva fanatastic pentru fotbalul romanesc.

"Este un lcuru extraordinar. Trebuie sa ne bucure pe toti din fotbal. Acest lucru dovedeste clar faptul ca fotbalistul roman are o anumita cota in strainatate. Ar fi minunat ca el si Mihaila, transferuri importante la sume importante, sa joace bine, pentru ca e o imagine pe care o face fotbalului romanesc, fotbalistului roman, care in ultmiii ani de zile a suferit din punct de vedere al reputatiei", a spus Gica Popescu.

Man a semnat o intelegere valabila pe 4 ani jumatate si va incasa un salariu aproximativ de un milion de euro.