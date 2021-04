Duelul colosilor pentru 'bestia' Haaland! Raiola a facut anuntul in legatura cu viitorul sau! Unde vrea atacantul sa joace 

Erling Haaland (20 ani) ar putea pleca de la Dortmund in vara!

La doar un an si jumatate de la transfer, 'masina de goluri' Haaland s-ar fi decis ca vrea o noua provocare, iar agentul si tatal sau au inceput sa puna totul in miscare.

Astfel, Mino Raiola a fost surprins in Spania, alaturi de tatal atacantului norvegian, la discutii cu Laporta, pentru un posibil transfer la Barcelona, iar apoi cu oficialii lui Real Madrid. In cursul zilei de vineri, cei doi merg in Londra, acolo unde ii vor asculta pe reprezentantii cluburilor de top din Premier League.

Cu toate astea, Haaland s-ar fi decis deja in legatura cu viitorul sau. Conform Esport3, citat de Mundo Deportivo, Raiola ar fi lasat deja sa se inteleaga ca atacantul de 20 de ani isi doreste sa joace in La Liga, mai concret la Barcelona sau Real Madrid.

Dortmund cere minimum 150 de milioane de euro pentru atacantul sau, care are o clauza in contract care ii permite ca in 2022 sa plece pe 75 de milioane de euro. Barcelonei i-ar conveni mai mult acest scenariu, in contextul problemelor economice de la club.

Pe langa suma de bani oferita nemtilor, cluburile care il vor pe Haaland vor fi obligate sa plateasca si 40 de milioane de euro, care sunt comisioanele pe care le impart agentul si tatal jucatorului.

Barcelona nu poate concura din punct de vedere economic cu Real Madrid, care il vrea si pe Mbappe, insa se bazeaza pe faptul ca atacantul lui PSG este principala prioritate a madrilenilor.

33 de goluri in 31 de meciuri are Haaland in acest sezon!