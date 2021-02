Gica Popescu, dupa infrangerea cu CFR: "Este frustrant! Nu au avut ocazii de poarta!" Ce spune despre demiterea lui Mircea Rednic

Viitorul a pierdut in deplasare cu CFR Cluj, scor 1-2.

Presedintele clubului constantean, Gica Popescu, a vorbit despre infrangerea din Gruia a echipei sale. Fostul capitan al echipei nationale a Romaniei s-a aratat destul de deranjat de faptul ca echipa sa a primit gol in prelungiri si a declarat ca CFR-ul nu a avut mai multe ocazii decat Viitorul in acest meci.

De asemenea, Popescu a explicat ca este dezamagit de parcursul pe care Viitorul l-a avut in acest sezon, dar ca nu se pune problema ca Mircea Rednic sa fie demis.

"Este frustrant sa pierdem din nou puncte in minutul 92, am pierdut cu Sepsi si in seara aceasta. Ar trebui sa fim mai atenti, mai concentrati. Am intalnit o echipa experimentata, o echipa buna la fazele fixe. Am avut o ocazie in plus fata de CFR, care in afara de goluri nu a avut ocazii de poarta. Un meci tensionat, un meci pe un teren destul de greu.

Mai sunt 10 meciuri, mai trebuie sa castigam minim 7 pentru a intra in playoff.

Ganea cred ca a facut un meci bun, a alergat mult, a inccercat sa tina de minge, dar fara realizari.

Nu suntem multumiti de intregul campionat pe care l-am facut pana acum. Avem cred patru meciuri castigate. Suntem intr-o situatie care nu ne convine foarte mult. Sunt necesare minim 7 victorii pentru a spera la playoff.

Noi nu vrem sa ne delimitam de antrenor, suntem o echipa de management care am condus alaturi de banca tehnica. Ne asumam responsabilitatea in grup, nu dam vina pe antrenor. Incercam impreuna sa o scoatem la capat", a declarat Gica Popescu la Digi Sport.