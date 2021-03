EXCLUSIV | Detalii de ultima ora despre viitorul lui Malele, fotbalistul pentru care se lupta FCSB si Craiova: "I-am facut o oferta foarte buna!"

FC Arges este una dintre cele mai bune echipe din Liga 1 in 2021.

Echipa antrenata de Mihai Ianovschi si Andrei Prepelita a pierdut un singur meci in acest an, 0-5 in deplasare cu CFR Cluj.

Presedintele clubului a explicat la PRO X reteta succesului care a facut ca echipa pitesteana sa se lupte cu sanse mari la un loc de playoff cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, dupa ce cea mai mare parte a turului a petrecut-o pe ultimul loc.

"Munca, determinare, disciplina, jucatori extraordinari care au format o familie inca din decembrie. Primaria si-a facut treaba foarte bine din punct de vedere financiar. Noi avem doi antrenori tineri pe care ne-am bazat intr-un moment foarte greu. Numai asa am reusit, cu munca, cu disciplina", a spus Vladoiu la Ora Exacta in Sport.

De asemenea, fostul international a vorbit si despre constructia noului stadion Nicolae Dobrin din Pitesti: "Se doreste acest lucru, sper sa si reusim. Nu va fi usor, dar cert este ca ne dorim. Primarul isi doreste acest lucru, sper sa si reuseasca".

Presedintele lui FC Arges a dat noi detalii si despre viitorul lui Cephas Malele, in contextul in care FCSB si Craiova sunt interesate de atacantul elvetian cu origini angoleze.

"Va fi o pierdere mare daca nu va semna cu noi. Baiatul este profesionist, este liber sa aleaga. Poate alege orice echipa isi doreste. Noi i-am facut o oferta din cate stiu foarte buna pentru fotbalul argesean. Nu cred ca s-a mai intamplat in istoria fotbalului argesean sa facem o oferta la un asemenea nivel.

Din punctul nostru de vedere ne-am facut datoria fata de acest baiat. Este unul dintre cei mai buni atacanti pe care i-a avut Argesul in ultimii ani. Ni-l dorim in continuare, dar este numai la latitudinea lui daca va ramane in continuare alaturi de noi sau va pleca. Eu am un mare respect fata de acest baiat si fata de toti jucatorii pe care ii am la Pitesti si ii inteleg ca isi doresc sa castige mult mai mult, sa joace probabil la un alt nivel", a spus Jean Vladoiu.