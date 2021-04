EXCLUSIV: BREAKING NEWS | 'Eroul' Nita s-a decis asupra viitorului sau! Unde va juca romanul din sezonul viitor 

Florin Nita a intrat in vizorul mai multor cluburi dupa evolutiile bune de la nationala.

Ajuns titular dupa retragerea lui Tatarusanu, Nita a atras toate privirile dupa paradele reusite in primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Oficialii de la Sparta Praga i-au propus prelungirea contractului, dar portarul nu s-a grabit sa semneze. Printre cluburile interesate de el se numara Hamburg si Freiburg.

Potrivit surselor www.sport.ro, goalkeeper-ul roman a acceptat, insa, oferta cehilor si va ramane la Praga, pentru care evolueaza din ianuarie 2018.

Nita a traversat o perioada dificila in startul sezonului, cand s-a vorbit chiar despre o revenire la FCSB, insa romanul a revenit in primul 11 al Spartei, iar acum este apreciat de conducerea clubului.

Florin Nita a adunat 16 aparitii la Praga in acest sezon, iar in 8 meciuri nu a primit gol. Sparta Praga se afla pe locul 2 in campionat, la 14 puncte de ocupanta primului loc, Slavia.