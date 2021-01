Ianis Hagi, cap de afis in Scotia dupa declaratiile lui Gica Popescu! "De ce e pus atat de mult sub lupa?! Gica Hagi a avut unele declaratii exagerate"

Gica Popescu a declarat recent ca pe umerii lui Ianis Hagi este pusa o presiune suplimentara fata de ceilalti fotbalisti romani.

Ianis Hagi a revenit din nou in atentia publicului, dupa ce a reintrat in calculele lui Steven Gerrard si a reusit sa inscrie 2 goluri in ultimele 5 partide din campionatul Scotiei.

Gica Popescu, presedintele lui Viitorul Constanta, i-a criticat pe contestatarii lui Ianis si spune ca evolutiile acestuia sunt analizate mult prea atent fata de cele ale altor fotbalisti romani din strainatate.

"Sa lasam la o parte numele de pe spate. E baiatul lui Gica Hagi, dar ce treaba are chestia aceasta? Nu inteleg de ce e pus atat sub lupa. Niciun jucator roman care joaca in strainatate nu e atat de mult pus sub lupa.

Gica Hagi a avut unele declaratii exagerate, dar iau declaratiile lui ca pe unele ale tatalui Hagi, nu ca pe ale antrenorului Hagi. Voua vi se par exagerate unele declaratii, dar eu le inteleg", a spus Gica Hagi, pentru Telekom Sport.

Declaratiile au fost preluate rapid si de presa din Scotia:

"Starul lui Rangers, Ianis Hagi este pus 'sub o lupa' in Romania", scrie Glasgowlive.co.uk.

Scotienii de la Daily Record au comentat si ei declaratiile lui Gica Popescu.

Gica Popescu: "Ianis Hagi este pe un drum foarte bun la Rangers"

Presedintele Viitorului crede ca Ianis s-a adaptat perfect la ritmul de joc din Scotia si spune ca Steven Gerrard este multumit de prestatiile acestuia.

"Mi se pare ca este pe un drum foarte, foarte bun la Rangers, intr-un campionat in care se joaca din 3 in 3 zile. Ma uit la declaratiile antrenorului, care spune ca e foarte multumit.

Nu vad de ce e atata presiune pe Ianis. Nu are calitatile fizice ale lui Gica, dar are o alta structura fizica. Are nevoie de timp, are nevoie sa joace. E intr-o progresie corecta", a mai spus Gica Popescu.

Patru goluri si noua pase decisive are Ianis in 27 de meciuri jucate la Rangers in acest sezon.