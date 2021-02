Gica Popescu a analizat situatia delicata de la Viitorul! Ce a spus despre Gica Hagi! "E alaturi de noi"

Presedintele celor de la Viitorul si fostul coleg de generatie al lui Gica Hagi, Gica Popescu, a vorbit despre situatia fostului antrenor al echipei.

Dorit de Olympique Marseille, Gheorghe Hagi inca se implica la Viitorul, cel putin dupa spusele lui Gica Popescu.

"Gica e in vacanta, e alaturi de noi, de echipa cu sfaturi cand i se cer, insa e in vacanta. Ii doresc din tot sufletul sa plece in Franta sau oriunde altundeva pentru ca are capacitatea sa antreneze la cel mai inalt nivel", a declarat Gica Popescu.

Fostul fundas al Barcelonei a vorbit si despre perioada delicata pe care o traverseaza echipa antrenata de Mircea Rednic, spunand ca este o lipsa de incredere si un blocaj mental.

"Din pacate nu reusim sa iesim din pasa proasta in care am intrat odata cu rezultatele acelea de egalitate, cu Sepsi, dupa la CFR. Impresia mea e ca baietii si-au pierdut din incredere. Le-am spus sa ridice capul pentru ca noi am intrat in aceasta situatie neplacuta, tot noi trebuie sa o scoatem.

Avem foarte multi jucatori cu experienta, foarte multi titulari in echipa nationala U21, calificata la Campionatul European. Nu putem sa fim in situatia in care suntem acum", a punctat Gica Popescu, dupa finalul meciului pierdut de Viitorul cu Voluntari, scor 0-1.