"Hagi a refuzat o oferta de aproape 10 milioane de euro pe an!" COLOSAL! Hagi se intoarce pe banca! Dezvaluiri de ultima ora ale lui Gica Popescu

Gica Hagi (56 de ani) e gata sa revina la treaba!

Gica Popescu spune ca fostul antrenor al Viitorului a respins o propunere in valoare de 10 milioane de euro pe an. Cel mai probabil, oferta venea din tarile arabe. Hagi vrea Europa! Popescu spune ca 'Regele' a negociat si cu un club din top 6 ligi europene, dar ca n-a vrut sa preia echipa in plin campionat.



"Hagi a avut oferte in iarna, s-ar putea sa revina la vara. Echipa respectiva nu a pus un antrenor nou, ci unul de la echipa secunda. A avut si o propunere de la un club aflat in primele 6 campionate din Europa. Hagi doreste sa ia o echipa din sezonul urmator. A zis ca ii ajunge un an de pauza.

Va ramane in Europa. Oferta pe care a avut-o a fost uriasa, pe bani multi, dar nu din Europa. Si a refuzat-o. Financiar, era foarte bine. Erau aproape 10 milioane de euro pe an. Gica vrea sa aiba un proiect care sa-i permita sa faca performanta", a spus Popescu la Digisport.