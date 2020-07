EXCLUSIV | DINAMO, PE URMELE STELEI? Daca retrogradeaza, clubul poate intra in faliment, iar marca "Dinamo" poate reveni la MAI 

Daca clubul lui Negoita se desfiinteaza, marca “Dinamo” se intoarce la echipa lui Badea, aflata si ea in pragul falimentului, iar de aici la CS Dinamo.

Daca Dinamo retrogradeaza la finalul acestui sezon, iar Ionut Negoita continua sa fie reticent fata de cedarea clubului, se poate ajunge la faliment. Cei peste 8.000 de membri cotizanti din Programul “Doar Dinamo Bucuresti”, impreuna cu reprezentantii MAI si ai Primariei Sectorului 2, foste glorii si un grup de oameni de afaceri ar putea decide sa eludeze controlul lui Ionut Negoita asupra societatii SC Dinamo 1948 SA si sa lase clubul sa intre in faliment. La datorii actuale de aproape 5 milioane de euro si fara banii veniti din drepturile TV, clubul lui Negoita poate intra in faliment la orice noua plangere in instanta a creditorilor, deoarece a trecut deja prin procedura de insolventa, in perioada mai 2014 - martie 2015.

In cazul falimentului actualei echipe din Liga 1, "Dinamo Negoita", marca ar urma sa revina la "Dinamo Badea", adica Asociatia Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, entitatea lui Nicolae Badea, care evolueaza in Liga 4 Bucuresti si, conform, specialistilor, ar detine palmaresul echipei pana in 2005, cand a cedat intaietatea societatii pe actiuni, care administreaza clubul lui Negoita. Societatea non-profit il avea pe Nicolae Badea in pozitia de presedinte al Consiliului Director, in care MAI a contribuit cu baza sportiva si brandul "Dinamo", iar investitorii privati au participat cu banii. In 2001, clubul a fost privatizat si a aparut SC Dinamo 1948 SA, actionari fiind ACS FC Dinamo si aceiasi oameni de afaceri. Incepand cu 2005, presa a scris ca pe bilantul contabil al SC Dinamo 1948 SA se obtinea licenta de la FRF si au fost trecute beneficiile contabile, in timp ce in contul ACS FC Dinamo s-au lasat datoriile, ajunse intre timp la peste 10 milioane de euro.

CLUBUL LUI BADEA EVOLUEAZA IN LIGA 4, DAR ASOCIATIA SA ESTE IN INSOLVENTA DIN 2010!

In august 2017, ACS FC Dinamo, controlata de Nicolae Badea, a decis sa infiinteze o echipa de fotbal cu numele Dinamo, care a fost inscrisa in Liga 4 si a evoluat in aceasta divizie in ultimele patru sezoane. Probabil ca aceasta miscare a fost facuta pentru ca asociatia se afla in insolventa din 2010, nu mai avea activitate sportiva si ar fi putut sa piarda dreptul sa folosinta pentru cei aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, mai multe terenuri de antrenament si spatii comerciale si publice. Aceasta actiune a dus la blocarea constructiei noii arene de catre CNI pe actuala locatie si se cauta in continuare solutii legale pentru a putea ridica un nou stadion, pe un nou amplasament, care sa eludeze drepturile asociatiei lui Badea. ACS FC Dinamo este in insolventa de 10 ani de zile, dupa ce Administratia Finantelor Publice Sector 1 a cerut Tribunalului Bucuresti falimentul sau, pentru o datorie de peste 10 milioane de euro, reprezentand impozitul pe salariile jucatorilor, asigurari sociale, TVA si penalitati de intarziere.

CS DINAMO POATE CONDUCE CLUBUL DE FOTBAL PANA IN LIGA 2!

In conditiile in care SC FC Dinamo 1948 SA se va desfiinta, iar ACS FC Dinamo va avea control total asupra palmaresului si marcii clubului istoric, o forta juridica considerabila se va dezlantui pentru a consimti falimentul asocitiei non-profit. Ulterior, toate drepturile asupra marcii si palmaresului pot reveni la CS Dinamo si MAI, care vor putea inscrie o echipa in Liga 4 Bucuresti, asa cum a facut CSA Steaua si MApN, in urma cu trei ani. In 2021, dupa cum au anuntat Marcel Vela, ministrul de Interne, si Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, se va incepe si constructia noului stadion de peste 30.000 de locuri, fara pista, care ar urma sa fie finalizat in 2024, adica exact cand noul club ar urma sa revina in Liga 2.

Un alt semnal pozitiv pentru acest plan este decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care a respins apelul formulat de FCSB impotriva deciziilor Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal privind posibilitatea cluburilor de drept public sa se transforme in cluburi de drept privat. Decizia TAS confirma validitatea hotararii CEx-ului FRF din 3 iulie 2019, cand s-a decis ca un club de drept public se poate transforma intr-un club de drept privat cu cel putin un sezon competitional anterior obtinerii dreptului de promovare în Liga I. Deci, ca si in cazul CSA Steaua, CS Dinamo poate administra fara probleme clubul in Liga 4 si Liga 3, urmand sa il transfere catre o societate de drept privat, doar dupa promovarea in Liga 2.