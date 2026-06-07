UPDATE | Dinamo a anunțat că se desparte și de Valentin Țicu

”Mulțumim, Valentin Țicu!

Sosit în ianuarie la Dinamo, de la Petrolul Ploiești, Vali a reprezentat o soluție pentru poziția de fundaș stânga.

Revenit după o lungă perioadă de recuperare, Vali a pășit din nou pe teren în tricoul alb-roșu.

În perioada petrecută la Dinamo, acesta a înregistrat 8 apariții în tricoul echipei noastre.

Îi mulțumim pentru tot efortul depus și seriozitatea de care a dat dovadă la Dinamo și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător”, au scris ”câinii”.





ȘTIRE INIȚIALĂ

Dinamo s-a despărțit neașteptat de Zeljko Kopic, croatul care a preluat clubul din ”Ștefan cel Mare” într-un moment critic, în urmă cu trei ani și jumătate.

În locul său a fost numit un alt antrenor străin: portughezul Nuno Campos, care a antrenat-o în sezonul 2025/26 pe gruparea din primul eșalon al Ungariei, Zalaegerszeg.

Trei plecări dintr-un foc la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes mai departe”

Odată cu plecarea lui Kopic, Dinamo se mai desparte și de alți fotbaliști, ajunși la final de contract: Kennedy Boateng, Georgi Milanov și Jordan Ikoko. ”Câinii” au făcut anunțul pe rețelele sociale.

Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Boateng s-a aflat la Dinamo din vara lui 2024

”Mulțumim, Kennedy Boateng!

Contractul dintre Dinamo și Boateng a ajuns la sfârșit, iar jucătorul a ales să urmeze o nouă provocare în cariera sa.

Sosit la Dinamo în vara anului 2024, Boa s-a impus rapid ca o soluție pentru primul 11 al echipei noastre. A avut evoluții constante și a contribuit serios la performanțele echipei.

În cele două sezoane petrecute în alb și roșu, Boateng a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Îi mulțumim lui Boa pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo, pentru seriozitatea și dedicarea de care a dat dovadă, și îi dorim mult succes mai departe în carieră!”, se arată în comunicatul emis de Dinamo.

Georgi Milanov este estimat de site-urile de specialitate la 450.000 de euro și se află la dinamo din iarna lui 2024

”Mulțumim, Georgi Milanov!

Georgi, unul dintre veteranii echipei, a ajuns la finalul contractului cu echipa noastră.

Acesta a îmbrăcat tricoul lui Dinamo timp de 2 sezoane și jumătate, fiind unul dintre cei care au contribuit la menținerea clubului în Superligă, dar și la revenirea echipei în partea superioară a fotbalului nostru.

În această perioadă, Georgi a adunat 92 de prezențe în tricoul alb-roșu, marcând 4 goluri și oferind 8 pase decisive.

Îi mulțumim lui Georgi Milanov pentru toată munca pe care a depus-o atât pe terenul de joc, cât și în vestiarul echipei, și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător!”, a scris Dinamo.

Cotat la 400.000 de euro, Ikoko fusese adus la Dinamo în urmă cu un an

”Mulțumim, Jordan Ikoko!

Fundașul cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, a ajuns la finalul contractului cu Dinamo.

Sosit la începutul sezonului recent încheiat, Jordan a evoluat pentru echipa noastră în 25 de meciuri, timp în care a oferit 2 pase decisive pentru coechipierii săi.

Îi dorim mult succes mai departe lui Jordan Ikoko în cariera sa și îi mulțumim pentru munca pe care a depus-o în tricoul alb-roșu!”, se arată în comunicatul ”câinilor”.

Boateng putea ajunge la FCSB

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că a discutat cu impresarul fotbalistului din Togo, i-a făcut o ofertă, dar în cele din urmă Boateng va merge în altă parte.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că Boateng s-a înțeles cu un club care i-a oferit 900.000 de euro la semnătură.

”Cu Dinamo nici nu mai discut nimic. Pentru Boateng nu trebuia să discut cu ei. Nu am avut nicio treabă cu Boateng. A spus impresarul că merge oriunde, am vorbit cu el, am făcut o ofertă.

A zis că dă răspunsul în trei zile, apoi a spus că a semnat pentru 900.000 de euro la semnătură”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.