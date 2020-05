Inca o LOVITURA pentru Dinamo?! Un fost dinamovist anunta dezastrul: "Nicolae Badea poate lua la finalul campionatului si emblema si culorile clubului!"

Danut Lupu considera ca Dinamo in momentul de fata nu valoareaza nimic si ca la sfarsitul sezonului clubul poate ramane fara culori si fara emblema.

In ultimele doua luni au tot existat zvonuri ca Dinamo va urma sa fie cumparata de un grup de investitori spanioli. Ionut Negoita a declarat ca va vinde clubul pe un leu, cu conditia ca noul patron sa achite datoriile clubului in valoare de peste 2,5 milioane de euro.

Fostul international roman este de parare ca nimeni nu poate salva Dinamo" acum.

"Am spus acum doi sau trei ani ca Dinamo nu se vinde. Nu are culori, nu are emblema, nu are autocar, nu are birouri. Baza de la Saftica este jumatate la ANAF, jumatate la tatal lui Ionut Negoita. Ce sa cumperi de la Dinamo? Un loc in Liga 1 si 20 de jucatori. Ionut Negoita si-a furat-o acum trei sau patru ani. Acum se gandeste ca poate pacaleste pe cineva! Nicolae Badea poate lua la finalul campionatului emblema si culorile clubului", a declarat Danut Lupu pentru DigiSport.