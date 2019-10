Nicolae Badea, SCENARIU BOMBA: "M-am gandit sa-i propun lui Copos sa mi se alature si venim impreuna la Dinamo!" Conditia pusa: "Eu platesc leul si George restul!" :)

Nicolae Badea, fostul actionar dinamovist, nu ar spune un "NU" hotarat posibilitatii de a reveni la Dinamo.

Mai in gluma, mai in serios, Nicolae Badea a lasat de inteles ca s-ar intoarce la Dinamo, insa nu singur. Badea a lansat si un scenariu incredibil: George Copos, actionar in "Stefan cel Mare".

Daca ar reusi sa-l convinga pe fostul patron rapidist sa investeasca la Dinamo, Badea e sigur ca l-ar putea convinge si pe Mircea Lucescu sa i se alature.

"De ce ma mai intrebati pe mine de soarta lui Dinamo? Dumneavoastra nu stiati ca sunt comunist, expirat, nepriceput, si ca nu am viziune? Intrebati-i, mai bine, pe cei care au vizune! Si acum mai vad pe zidurile din Floreasca suavul indemn: 'Pleaca, Badea! Comunistule, pleaca!' . Ei, uite ca am plecat! Asa ca mai bine sunati specialistii! Eu mai mult de 4 campionate, 6 Cupe, o Supercupa si o calificare in primavara europeana, nu am putut! Am primit foarte multe telefoane pe tema asta, dar un lucru va pot spune cu certitudine: de unul singur nu vreau sa revin la Dinamo! M-am tot gandit de ieri, de la faimoasa conferinta de la coafor (n.red. proprietarul in acte al lui Dinamo este patronul coaforului de la Rin), sa-i propun lui George Copos sa mi se alature si sa venim impreuna la Dinamo. Dupa cum stiti, George e cel mai mare dinamovist in viata, chiar daca nu o recunoaste. Plus ca el are si experienta cu leul asta… daca mai tineti minte, si George a anuntat la un moment dat ca vinde Rapidul pe un leu. Deci, e un cadru familiar pentru acest dinamovist bine camuflat.

Ce mai e serios in ziua de azi in fotbalul nostru? Ar fi frumos sa vorbesc cu George Copos si sa facem o mutare, cum va place voua ziaristilor sa spuneti, de senzatie in fotbalul romanesc. Dar, cu o singura conditie: eu sa platesc leul, iar George, restul! Din ce stiu eu, ii merg bine afacerile… Sunt convins ca George, daca as reuşi sa-l conving, l-ar readuce la Dinamo pe Mircea Lucescu. Lasand la o parte istoria lui Mircea, ei sunt foarte buni prieteni. In plus, milioanele lui Lucescu ar face mult bine clubului unde a crescut si a ajuns la marea performanta. Vedem ce va fi, poate reusesc imposibilul", a declarat Nicolae Badea pentru Fanatik.