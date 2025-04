CS Gheorgheni - Ciucaș Tărlungeni 9-0 (play-out Seria 6)



”Victorie clară împotriva codașei!

Totul a fost pregătit pentru a respecta calculele hârtiei în meciul de vineri, disputat la începutul serii, deoarece în acest moment nu avem jucători accidentați în lotul nostru, iar adversara noastră, Ciucaș Tărlungeni, a sosit cu o echipă ceva mai „subțire”. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării, ne-au trebuit aproximativ 15 minute să intrăm cu adevărat în ritmul meciului, iar de acolo golurile au început să curgă în poarta formației de pe ultimul loc. Până la pauză am înscris de cinci ori, iar în repriza a doua am fost aproape să repetăm acea performanță, finalul aducând o victorie categorică pe teren propriu.

Am jucat în următoarea formulă: Bartók-Bărăbaș, Circa, Țepeș, Péter, Csala T., Csala R., Csiszer, Iordache, Nagy, László. Au mai jucat: Czimbalmos, Kovács, Albert, Ilie, Fazakas.

CS Gheorgheni–ASC Ciucaș Tărlungeni 9–0 (5–0). Marcatori: László Norbert (51., 58.), Nagy Zsolt (39., 40.), Péter Zsombor (19., 77.), Iordache Luca (25.), Csiszer Balázs (30.), Kovács Botond (88.)”, a postat VSK Gyergyó - Labdarúgás • CS Gheorgheni Fotbal pe pagina oficială de Facebook.