Liga 1 cu FCSB, Craiova, Dinamo, Rapid, UTA, Petrolul si FC Arges? Scenariul REVOLUTIONAR propus Federatiei de catre Poli Iasi

Daca propunerea iesenilor ar fi acceptata, numarul de echipe din Liga 1 ar ajunge la 18.

Presedintele Comitetului Director al Politehnicii Iasi, Leonid Antohi, a trimis catre FRF o propunere de modificare a sistemului competitional din Liga 1. Iesenii vor ca in acest sezon sa nu existe echipe retrogradate, iar din Liga 2 sa promoveze nu mai putin de patru cluburi. Astfel, in sezonul 2020-2021 tabloul Ligii 1 ar implica 18 cluburi in loc de 14.

”Avand in vedere framantarile din aceasta perioada de pandemie ale tuturor echipelor din primele doua esaloane, cu fel de fel de propuneri de la conducatori, antrenori, specialisti, suporteri, dar si amanarea unor meciuri, am propus Federatiei Romane de Fotbal spre dezbatere o varianta de campionat cu 18 echipe pentru sezonul urmator. Campionatul sa se joace pana la sfarsit, pentru a linisti Liga si televiziunile, iar in campionatul 2020-2021 Liga 1 sa aiba 18 echipe, 14 existente deja plus patru din Liga a 2-a. Nimeni, dar absolut nimeni nu va avea nimic de obiectat. Argumente pentru aceasta propunere sunt multiple.

Se mareste aria de selectie la nivel de experienta cu echipe de traditie cum ar fi UTA, Petrolul, Rapid, Arges, etc. Fiecare echipa va promova cel putin inca 20 de jucatori sub 21 de ani. In acest fel se limiteaza completarea loturilor cu jucatori second-hand din strainatate care aduc prejudicii loturilor nationale ale Romaniei. De asemenea, se deschide un culoar pentru prima data spre echipele din marile orase cu traditie care s-au reorganizat din punct de vedere financiar si al infrastructurii. In plus, va creste si interesul Consiliilor Locale si Judetene pentru finantare.

Detinatorii de drepturi TV vor avea numarul de meciuri necesar pe care il invoca permanent. In noul sistem competitional cu 18 echipe vor retrograda ultimele doua echipe, locurile 17 si 18, iar locul 16 va disputa un meci de baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a”, a spus Antohi conform Liga2.ro.

Daca propunerea ar fi acceptata, ar avea de castigat echipele care se lupta in prezent pentru evitarea retrogradarii, in frunte cu Chindia Targoviste, Dinamo si Poli Iasi, dar si cluburile care trag la promovarea din Liga 2. Am putea avea un campionat in care sa fie prezente si UTA, Petrolul, Rapid si FC Arges! Celelalte doua echipe care se afla in lupta pentru promovare sunt Turris Turnu Magurele si CS Mioveni.