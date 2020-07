Se mai construieste noul stadion al lui Dinamo? Proiectul blocat dupa ce ciclistii si locatarii au dat clubul in judecata

Echipa din Stefan cel Mare visa la un nou stadion modern dupa ce s-au facut demersuri pentru ca proiectul sa fie demarat, insa lucrarile ar putea fi oprite inainte de a incepe.

Noul stadion ar fi trebuit sa se costruiasca in locul velodromului din parcul sportiv Dinamo, insa ciclistii si locatarii din zona nu doresc acest lucru, potrivit Gazeta.

Locatarii nu sunt de acord cu zgomotul care s-ar putea produce daca arena ar fi acolo. Asociatia biciclistilor sustine ca mai sunt doar doua velodromuri de acest tip in Europa, iar cele doua parti au dat in judecata clubul CS Dinamo, termenul va avea loc in instanta, miercuri.

Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu a vorbit despre noul proiect.

"Noi vrem sa facem noul stadion in spate, si nu in locul celui actual. De ce am luat aceasta decizie? Noi, initial, am vrut sa facem stadionul nou pe locul actual, dar nu s-a putut.

In primul rand, sunt litigiile pe care le cunoasteti, si care vor mai dura minimum un an. Sunt anumite probe pentru DNA care nu pot fi distruse, dar, cel mai important argument este acela ca in fata nu putem face un stadion fara pista. legea te obliga sa faci pista si la un stadion nou.

Asa ca noi vrem un stadion doar de fotbal pentru Dinamo. Va avea 30.000 de locuri, daca nu chiar 33.000 de locuri", a spus Popescu pentru DigiSport.

