CSM București a simțit, din nou, gustul unui rezultat european cu adevărat valoros. Pentru că, după 6 ani de așteptare, „tigroaicele“ au urcat pe podiumul Champions League.

Victoria entuziasmantă cu Brest, dincolo de faptul că a șters amarul înfrângerii cu Metz (27-32), a mai avut un efect concret. Pe scurt: a umplut conturile clubului, după o campanie reușită în Champions League.

Acest loc 3, obținut de CSM, valorează 437,000 de euro. Atenție: suma nu e doar pentru victoria cu Brest, ci a rezultat în urma parcursului echipei pe tot parcursul stagiunii. Iată cum s-a ajuns la acest total:

*14 meciuri în grupe (10,000 de euro / meci) – 140,000 de euro

*20 de puncte câștigate în faza grupelor (5,000 de euro / punct) – 100,000 de euro

*Prima de calificare directă în sferturi – 20,000 de euro

*Prima pentru fiecare meci jucat în sferturi (10,000 de euro / meci) – 20,000 de euro

*Bonus pentru fiecare victorie în sferturi (7,000 de euro / victorie) – 7,000 de euro

*Locul 3 în Final Four – 150,000 de euro