Crina Pintea le-a bătut obrazilor „haterilor“: „Asta îmi doresc acum!“

Crina Pintea le-a bătut obrazilor „haterilor“: „Asta îmi doresc acum!“ Handbal
Amir Kiarash
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Pivotul de 36 de ani a avut un discurs tăios, după ce a câștigat bronzul Ligii Campionilor, în tricoul CSM-ului.

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Din articol

CSM București e o formație fondată, în 2007, în care s-au „pompat“ bani publici cu nemiluita. 

La un moment dat, Gabriela Firea, care ocupa fotoliul de primar al Capitalei la vremea respectivă, a fost întrebată de ce trebuie să plătească omul de rând pentru salariile de mii de euro ale handbalistelor de la CSM. Răspunsul lui Firea: „Performanța costă“.

Problema CSM-ului e că performanțele europene, pentru care au fost justificate finanțările din bani publici, au fost rare. Un titlu în Champions League, cucerit acum zece ani, plus trei clasări pe 3, în aceeași competiție: 2016–17, 2017–18, 2025–26.

CSM București, în Final Four-ul de la Budapesta, ediția 2025-2026

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Crina Pintea: „Să fim mai îngăduitori unii cu alții“

Astăzi, după 8 ani de așteptare, pe lista performanțelor continentale ale CSM-ului a mai apărut o bornă notabilă. Pentru că, după 32-26 cu Brest (Franța),tigroaicele“ au cucerit medaliile de bronz în Champions League. Prilej cu care Crina Pintea (36 de ani) și-a amintit de toate criticile care au curs la adresa echipei, după rezultatele sub așteptări din ultimii ani. 

Îmi doresc să fim mai îngăduitori și mai buni unii cu alții. Atât îmi doresc. În rest, le mulțumesc tuturor care au fost alături de noi. Bineînțeles că visul măreț era să câștigăm medalia de aur cu CSM. Dar mai am un an (n.r. – de contract). Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce s-a întâmplat acum. Să ajungi în Final Four-ul Ligii Campionilor nu este ușor, mai ales că noi am trecut prin multe. Nu știu cum o să petrecem. Suntem în Budapesta și o să găsim un loc să petrecem timp împreună. Pot spune că sunt recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat până acum și pentru faptul că am ajuns până în acest punct. A fost o atmosferă extraordinară și le mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să vină aici. Știu că nu a fost ușor să ajungă aici, au făcut imposibilul pentru a fi alături de noi. Cunosc multe povești în acest sens și le suntem recunoscătoare fanilor. Tot timpul au fost lângă noi și ne-au arătat că sunt aproape. Până la urmă, ei sunt cei adevărați, pentru că au rămas alături de noi, indiferent de rezultate“, a spus Pintea, la Digi Sport.

De remarcat că, la sala „MV Dome“, de la Budapesta, CSM București a avut o galerie formată din aproximativ 3,000 de români, la partidele cu Metz (27-32) și cu Brest (32-26).

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