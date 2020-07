Renunta Multescu la Dinamo din cauza CRIZEI coronavirus? Antrenorul a lamurit situatia: "Este o NEBUNIE!" 

Gigi Multescu are obiectivul de a salva Dinamo de la retrogradare

Prin vocea suporterilor din PCH, care detin si 20% din actiunile clubului, dinamovistii au anuntat ca totalul cazurilor de coronavirus din club a atins pragul de 16 imbolnaviri. Situatia este una cu adevarat dramatica in Stefan cel Mare, iar antrenorul Gigi Multescu nu stie daca va avea pe cine sa foloseasca in cazul in care meciurile echipei vor putea fi reprogramate. In ultimele zile, Multescu a fost chiar tentat sa renunte la post, iar antrenorul a lamurit situatia din sanul echipei.

"Au fost cele doua antrenamente, dupa care n-am mai facut nimic. S-au imbolnavit sase oameni. Asteptam inca de cand s-a anuntat amanarea meciului cu Chindia (n.r. partida trebuia sa se dispute la Bucuresti in data de 16 iulie).

Este vorba de vreo zece zile in care jucatorii n-au facut niciun efort, nu s-au antrenat. Doctorul ii are pe toti in evidenta, el stie cine a iesit sau cine a intrat", a spus Multescu pentru Digisport.

Antrenorul a clarificat si posibilitatea plecarii sale, ipoteza pe care nu o ia inca in calcul.

"Nu a fost nimic real. Am vazut niste povesti. Sunt ingandurat, sunt preocupat, e normal sa fii asa in situatia asta. Dar pana cand nu se ia o hotarare definitiva, noi suntem impreuna. E cea mai grea perioada, ne luptam cu un adversar invizibil. Nu poti sa iti faci un program, nimic. Este o nebunie.

Sanatatea e cea mai importanta. Daca as castiga lupta aceasta, ar fi cea mai frumoasa victorie din cariera mea de om", a adaugat antrenorul lui Dinamo.

Cainii sunt pe penultima pozitie a clasamentului si au deja trei meciuri amanate din cauza crizei medicale de la club.