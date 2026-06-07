Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația”

Naționala României a înregistrat prima victorie sub comanda lui Gheorghe Hagi de la revenirea acestuia pe banca tehnică. După remiza cu Georgia (1-1), tricolorii s-au impus în meciul amical disputat pe Stadionul Steaua în fața selecționatei din Țara Galilor. Jocul prestat de tricolori pe faza de atac i-a atras atenția lui Mihai Stoica , acesta evidențiind o schimbare de atitudine a întregii echipe.

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Un tânăr jucător l-a convins pe oficialul FCSB

Potrivit lui MM, trei fotbaliști au ieșit în mod clar în evidență în duelul de la București. Deși i-a menționat pe Louis Munteanu și Darius Olaru, Mihai Stoica a pus accentul pe impactul pe care l-a avut David Matei în dinamica jocului.

„Mi-a plăcut categoric. Am întâlnit o echipă bună și am arătat foarte bine. Remarcații partidei au fost Louis Munteanu, apoi Olaru și David Matei, care a fost revelația propusă de noul selecționer. David Matei nu numai că a centrat la golul 2 și a trimis balonul în bară, dar și pe construcție a fost foarte bun. A venit și a făcut și intercepții.

Am avut și probleme, au avut și galezii niște ocazii foarte mari. În sfârșit am reușit să arătăm ofensiv ceva. Am avut meciuri pe care nu le pierdeam, dar nu arătam nimic. Sunt niște semne bune. Asta a fost percepția”, a spus președintele Consiliului de Administrație al FCSB la PrimaSport.

Ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2025 (cumpărat de la CSA Steaua cu 75 de mii de euro), David Matei a strâns în sezonul proaspăt încheiat 36 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive.