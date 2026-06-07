Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica la meciul naționalei: „El e revelația” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a lăudat prestația unui tricolor după succesul României cu Țara Galilor, scor 2-1.

TAGS:
David MateiMihai Stoicanationala romaniei
Din articol

Naționala României a înregistrat prima victorie sub comanda lui Gheorghe Hagi de la revenirea acestuia pe banca tehnică. După remiza cu Georgia (1-1), tricolorii s-au impus în meciul amical disputat pe Stadionul Steaua în fața selecționatei din Țara Galilor. Jocul prestat de tricolori pe faza de atac i-a atras atenția lui Mihai Stoica, acesta evidențiind o schimbare de atitudine a întregii echipe.

  • David matei 3
×
David Matei, numărul 30, felicitat de coechipieri / Foto: Sport Pictures.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Un tânăr jucător l-a convins pe oficialul FCSB

Potrivit lui MM, trei fotbaliști au ieșit în mod clar în evidență în duelul de la București. Deși i-a menționat pe Louis Munteanu și Darius Olaru, Mihai Stoica a pus accentul pe impactul pe care l-a avut David Matei în dinamica jocului.

„Mi-a plăcut categoric. Am întâlnit o echipă bună și am arătat foarte bine. Remarcații partidei au fost Louis Munteanu, apoi Olaru și David Matei, care a fost revelația propusă de noul selecționer. David Matei nu numai că a centrat la golul 2 și a trimis balonul în bară, dar și pe construcție a fost foarte bun. A venit și a făcut și intercepții.

Am avut și probleme, au avut și galezii niște ocazii foarte mari. În sfârșit am reușit să arătăm ofensiv ceva. Am avut meciuri pe care nu le pierdeam, dar nu arătam nimic. Sunt niște semne bune. Asta a fost percepția”, a spus președintele Consiliului de Administrație al FCSB la PrimaSport.

Ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2025 (cumpărat de la CSA Steaua cu 75 de mii de euro), David Matei a strâns în sezonul proaspăt încheiat 36 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
ARTICOLE PE SUBIECT
Puștiul David Matei nu și-a putut stăpâni zâmbetul după România - Țara Galilor: "Un an senzațional, mai mult nu se putea"
Puștiul David Matei nu și-a putut stăpâni zâmbetul după România - Țara Galilor: "Un an senzațional, mai mult nu se putea"
Farul Constanța, ziua și trofeul! Matei Berchez, un nume de ținut minte
Farul Constanța, ziua și trofeul! Matei Berchez, un nume de ținut minte
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
David Matei, „campionul U21” de la Craiova a surprins după meciul cu ”U” Cluj
ULTIMELE STIRI
Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei într-o ținută provocatoare
Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei într-o ținută provocatoare
Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp
Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
Crina Pintea le-a bătut obrazilor „haterilor“: „Asta îmi doresc acum!“
Crina Pintea le-a bătut obrazilor „haterilor“: „Asta îmi doresc acum!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”



Recomandarile redactiei
Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp
Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
Lamine Yamal face o promisiune nebună dacă Spania câștigă Mondialul: ”Pentru trei săptămâni”
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi
Alte subiecte de interes
Craiovenii de la națională, ridicați în slăvi de Sorin Cârțu: „Cel mai bun transfer pe care l-am făcut!”
Craiovenii de la națională, ridicați în slăvi de Sorin Cârțu: „Cel mai bun transfer pe care l-am făcut!”
Puștiul David Matei nu și-a putut stăpâni zâmbetul după România - Țara Galilor: "Un an senzațional, mai mult nu se putea"
Puștiul David Matei nu și-a putut stăpâni zâmbetul după România - Țara Galilor: "Un an senzațional, mai mult nu se putea"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!