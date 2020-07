Un nou atac al suporterilor in razboiul dintre Dinamo si FRF! "Este crima cu premeditare! Iar omul nostru s-a miscat asa cum a dictat FRF!"

Reprezentantii DDB au reactionat dupa ce recursul lui Dinamo a fost respins.

Suporterii lui Dinamo, care detin 20% din actiunile clubului, nu au de gand sa puna punct razboiului cu FRF.

Acestia au publicat un comunicat pe pagina de Facebook, criticand modalitatea in care FRF a luat deciziile in cazul "Vlad". De asemenea, ei au comentat si actiunile lui Bogdan Balanescu, fiind nemultumiti de faptul ca directorul general al lui Dinamo nu s-a implicat foarte mult in acest caz.

"Dupa ce o tara intreaga a vazut cum sunt ignorate regulamentele de catre comisiile FRF, dupa ce se vede atat de limpede cum FRF a netezit calea FCSB-ului catre finala Cupei, adresam aceasta intrebare publica:

De ce a fost pus secretarul general al Federatiei sa faca sesizarea, cand se stia ca aceasta trebuie facuta de catre departamentul de competitii? Este vorba de incompetenta? Atunci, cine plateste pentru asta? Este o manevra intentionata, tinand cont ca acest regulament are o vechime de 12 ani? Atunci, cine raspunde pentru incalcarea cu buna stiinta a regulamentului, chiar de catre cei care ar trebui sa vegheze la respectarea lui.

Domnule Burleanu, domnule Visan, chiar asteptam un raspuns la aceasta intrebare!

Subliniem ca suntem de acord ca din punct de vedere sportiv, FCSB a fost superioara. Dar vorbim despre un regulament. Mai este valabil, sau il putem arunca la cos, pentru ca oricum nu se tine cont de el? Culmea este ca nici atunci cand este judecata o cauza, comisiile FRF nu se sinchisesc sa deschida regulamentul si sa judece pe baza celor scrise si aprobate chiar de forul pe care il reprezinta.

Sesizarea a fost facuta in asa fel incat sa poata fi respinsa. Exact cum am spus: crimă cu premeditare!

Si cu ocazia asta s-a mai spulberat un mit: «Balanescu e zeul regulamentelor.» Hahahahaaaa! Omul nostru s-a miscat perfect in pasii de dans la care a fost invitat de FRF. Probabil se adevereste zvonul ca Bogdan isi pregateste un post caldut la Federatie.

Omul s-a dat de gol la tv cand a declarat, inainte de pronuntarea comisiei, ca nu crede ca va merge la TAS, in caz ca vom pierde la comisiile de la Bucuresti. Sa vedem daca ne contrazice... Oricum, nu e prima data cand suntem sapati din interior si vanduti", au scris suporterii dinamovisti.

