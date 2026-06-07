Katerina Siniakova din Cehia şi Taylor Townsend din SUA, cap de serie numărul 1, au câştigat primul lor titlu Roland-Garros la dublu feminin pe terenul Philippe-Chatrier.

Numărul 1 mondial, Siniakova, şi numărul 2 în clasamentul dublu, Townsend, au învins cu 6-2, 7-5, perechea cap de serie numărul 2, Anna Danilina (Kazahstan) şi Aleksandra Krunic (Serbia), câştigând al treilea titlu de Grand Slam ca echipă. Succesul de duminică reprezintă a patra victorie a Siniakovei la dublu la Paris, după cele din 2018, 2021 (cu Barbora Krejcikova) şi 2024 (cu Coco Gauff).

Townsend poate acum să şteargă durerea suferită după înfrângerea din finala Turneului de Grand Slam din 2023 alături de Leylah Fernandez, scrie news.ro.

Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturi la simplu

După ce a ajuns în semifinale la Roma, unde accederea în finală i-a fost respinsă de Coco Gauff la capătul unui meci care a ținut o oră și un sfert (4-6, 3-6), Sorana Cîrstea a impresionat și la Roland Garros.

Românca a trecut de Ksenia Efremova (6-3, 6-1), Eva Lys (6-3, 6-0), Solana Sierra (6-0, 6-0) și Xiyu Wang (6-3, 7-6) și a fost învinsă în sferturile de finală de puștoaica Mirra Andreeva (19 ani), scor 0-6, 3-6.

Pentru Sorana a fost a doua oară în carieră când a ajuns până în această fază a competiției la Roland Garros. În 2009, aventura sa din sferturi se încheia după ce Samantha Stosur se impunea cu 6-1, 6-3, un scor aproape identic cu cel de anul acesta.